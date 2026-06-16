「わかってっから、全部」良妻の顔を脱ぎ捨ててドロ沼不倫へ！築いてきた家庭が崩れるのは一瞬！【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
パートナーに浮気された側を「サレ妻」「サレ夫」、浮気した側を「シタ妻」「シタ夫」という略語がネットを中心に使われている。相手はママ友の夫。ご近所で互いに顔見知り、家庭環境まで見えているドロ沼不可避の漫画『お宅の夫をもらえませんか？』が話題を呼んでいる。SNSを中心に、新人販売員「田端、明日は売るつもり」や「隣の紀陽さん」など心に残る人間ドラマを描くみこまる(@micomalu)さんが、今回、夫婦の歪みやママ友のドロ沼を描くことになった経緯を伺った。
本作「お宅の夫をもらえませんか？」という意味深なタイトルについて、今回作画を担当したみこまるさんに伺うと「少し粘着質なタイトルですよね。そういう意味では、ラストもそのような感じになっているかと思います。気になる方は、ぜひ、本編をお手に取ってくださいませ…！」と、ラストにその秘密がすべて隠されていると裏話を教えてくれた。
原作者・いくたはなさんが作画担当を探しているとき、「それならぜひみこまるにやらせてください！」と挙手したと当時を振り返るみこまるさん。原作ありきで漫画を描くのは今作で2回目の経験だったのだそうで、「私としては、しっかりとした原作があるのは心強く描きやすいので、楽しく取り組むことができました」と話す。また、"ラフな感じの簡潔な絵で"というリクエストに対し、「メンタル面やフィジカル面ではとくに変化はなかったものの、あまり描きこまないことを意識していた」と、作画へのこだわりも語ってくれた。
さまざまな要因が重なり不倫関係となってしまうなな子と忍。しかしそんな噂がまわり回って妻である香織の耳にも入ってしまい…、家庭も人生も一変してしまう2人の女性の物語が気になる人は、ぜひ一度読んでみて。
取材協力：みこまる(@micomalu)
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