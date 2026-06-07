「親になったら趣味は我慢？」理不尽さから生まれた「ママだってコミケ行きたい!!」人向け託児サービスに反響多数【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
親になったら、好きなことを諦めなきゃいけないの？授乳や離乳食、オムツの交換で終わってしまう一日。誰とも話さない日も多く、休息時間にスマホを見るのが唯一の楽しみだというママも多い。四辻さつきさん(※正しくは二点しんにょう)もその一人だった。きっかけは推しにハマって、二次創作をするようになってから。「コミケに参加したい！」という思いからスタートし、同人イベントに合わせた託児所を開設するまでに至った。今回は、にじいろポッケ(@nijiiropokke)の主催者、四辻さんに託児所設立から「同人イベントに行きたすぎて託児所を作りました」コミカライズまでの経緯をうかがった。
「子供が小さいうちは趣味を我慢するしかない」――そうした空気に疑問を投げかけたのが、同人イベント向け託児サービス「にじいろポッケ」を描いたコミックエッセイだ。
きっかけは、運営者の四辻さん自身の体験だった。第二子を妊娠中に同人活動に夢中になり、イベントへ参加したいと思ったものの、子供が二人になると簡単には出かけられない。夫だけでなく、義母にも協力をお願いしたのだが、自分が一日出かけるために、大人二人の予定を調整しなければならない状況に「理不尽さ」を感じたという。その思いをSNSへ投稿すると、大きな反響が集まった。同じ悩みを抱える人が想像以上に多かったことが、「にじいろポッケ」誕生の原点になった。
作品では、託児施設の立ち上げに至るまでの経緯だけでなく、利用者側の目線も描かれている。四辻さんによると、もともとは立ち上げ当時の思いを多くの人に伝えたいと考えていたものの、自身では漫画を描けなかったため、まずはエッセイとして執筆。その後、コンテストへの応募をきっかけにコミカライズが実現した。
施設の運営には、場所やスタッフの確保も大変だったが、最も苦労したのは資金面だったという。それでも多くの人の応援に支えられ、サービスは今も続いている。四辻さんは、「子供も大切、自分の心が自分らしくあることも大切」と語る。育児と趣味の間で揺れた経験がある人なら、きっと共感できるはず。親になっても「好き」を諦めなくていい――そんなメッセージが詰まった本作、「同人イベントに行きたすぎて託児所を作りました」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：四辻さつき
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