RB大宮アルディージャの新ユニフォームはアディダス製！ガブリエウ、杉澤海星らがお披露目イベントにユニ着用で登場
日本のプロサッカークラブチームであるRB大宮アルディージャは2026年5月21日、さいたまスーパーアリーナTOIROにて「RB OMIYA ARDIJA 2026/27 NEW PARTNER & UNIFORM LAUNCH EVENT」を開催。JリーグのJ2に所属するRB大宮アルディージャ、女子プロサッカーリーグ・WEリーグのRB大宮アルディージャWOMENの2026/27シーズンユニフォームデザインの公開とともに、アディダスジャパンとのオフィシャルサプライヤー契約締結を発表した。
【写真】イベント会場に展示されたRB大宮アルディージャの2026/27シーズンユニフォーム
■新ユニフォームはアディダス製。1stユニは「音速の軌跡」＆2ndユニは「雲を貫く光」を表現
新シーズンの1stユニフォームのデザインコンセプトは「Sonic Boom」で、ネイビーカラーに5本のオレンジの閃光が縦に走る配色でクラブカラーを表現。閃光を模したラインには「クラブが音速で駆け抜けた軌跡」と「五街道へと繋がる大宮の象徴」という意味合いが込められている。
2ndユニフォームは、白に近いグレーを基調に、白のストライプが縦に刻まれたデザイン。「Through the Clouds」をコンセプトに、ストライプが「厚い雲を貫いて地上へ降り注ぐ光の柱」を表現しているという。
アディダスジャパンとのオフィシャルサプライヤー契約に伴い、ユニフォームは新シーズンからアディダス製となる。1st、2ndユニフォームともに、右胸にはアディダスのパフォーマンスロゴを配している。
ゴールキーパーユニフォームは1stユニフォームがクラブカラーのオレンジを基調としたもので、2ndユニフォームは鮮やかなブルー、3rdユニフォームは黒をベースとしたデザインだ。
開幕に先立ち、プレシーズンの2026年7月25日(土)、NACK5スタジアム大宮にて行われるRB大宮アルディージャWOMENとFCバイエルンWOMENとの国際親善試合にて本ユニフォームの着用を予定している。
■「すごくかっこいい」RB選手もデザインに好感触
イベントにはRB大宮アルディージャのガブリエウ選手、神田泰斗選手、トム・グローバー選手と、RB大宮アルディージャWOMENの杉澤海星選手、佐藤百音選手、服部茜汐香選手の6人が新ユニフォームをまとって登場。
1stユニフォームを着用したガブリエウ選手は「すごく気持ちがいいです。 やはり素材もいいですし、アディダスがパートナーになったことでいい風が来ると感じています。自分たちが目標としているものに対して、これがよりいいエネルギーになればと思っています」とコメント。杉澤選手は「第一にすごくかっこいい。軽くて動きやすくて、今からこれを着てサッカーするのがとても楽しみです」と着心地を語った。
神田選手と佐藤選手は2ndユニフォームを身にまとっての登場。神田選手は「今までとは違うような縦にラインが入ったデザインでかっこいい」、佐藤選手は「スタイリッシュなところが一番印象的です」と新デザインへの好感をあらわにした。
■「大きな“翼を授けたい”」レッドブル×アディダスのグローバルタッグ
イベントには、RB大宮株式会社 代表取締役社長兼CEOのマーク・オーブリーさんと、アディダスジャパン マーケティング事業本部副社長の山本健さんが出席。新たなパートナーシップ締結に際して挨拶した。
オーブリーさんは「レッドブルとアディダスという2つのグローバルブランドが今回パートナーシップを組むことになりました。日本のフットボール業界において長い歴史を持っているアディダスは、私たちの今後の成長プランへの大きな力になることと思います。アディダスの力によって、ファンの皆さんに楽しくエキサイティングな経験を提供するとともに、選手たちのパフォーマンスを後押しすることができるでしょう」と期待を寄せる。
山本さんはパートナーシップ締結の背景に「クラブ(RB大宮アルディージャ)が掲げる理念への共鳴、そしてレッドブルとアディダスという非常に強力なグローバルブランドのコラボレーション、そこに可能性をすごく感じた」と説明。
「レッドブルと一緒に組んで、スポーツのもたらす力や感動を、この大宮から日本全国に発信していけるようにしていきたいと考えています。我々が培ってきたフットボールのノウハウ、これをきちんとチームに還元することによって、大きな“翼を授けたい”と思っています」と話した。
イベントには招待されたファンクラブ会員も来場。コンセプトムービーの上映やRed Bullアスリートでフリースタイルフットボーラーとして活躍するYu-ri(伊豆優李)さんによるパフォーマンスも行われ、新シーズンでの飛躍に期待が高まる盛り上がりとなった。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■新ユニフォームはアディダス製。1stユニは「音速の軌跡」＆2ndユニは「雲を貫く光」を表現
新シーズンの1stユニフォームのデザインコンセプトは「Sonic Boom」で、ネイビーカラーに5本のオレンジの閃光が縦に走る配色でクラブカラーを表現。閃光を模したラインには「クラブが音速で駆け抜けた軌跡」と「五街道へと繋がる大宮の象徴」という意味合いが込められている。
2ndユニフォームは、白に近いグレーを基調に、白のストライプが縦に刻まれたデザイン。「Through the Clouds」をコンセプトに、ストライプが「厚い雲を貫いて地上へ降り注ぐ光の柱」を表現しているという。
アディダスジャパンとのオフィシャルサプライヤー契約に伴い、ユニフォームは新シーズンからアディダス製となる。1st、2ndユニフォームともに、右胸にはアディダスのパフォーマンスロゴを配している。
ゴールキーパーユニフォームは1stユニフォームがクラブカラーのオレンジを基調としたもので、2ndユニフォームは鮮やかなブルー、3rdユニフォームは黒をベースとしたデザインだ。
開幕に先立ち、プレシーズンの2026年7月25日(土)、NACK5スタジアム大宮にて行われるRB大宮アルディージャWOMENとFCバイエルンWOMENとの国際親善試合にて本ユニフォームの着用を予定している。
■「すごくかっこいい」RB選手もデザインに好感触
イベントにはRB大宮アルディージャのガブリエウ選手、神田泰斗選手、トム・グローバー選手と、RB大宮アルディージャWOMENの杉澤海星選手、佐藤百音選手、服部茜汐香選手の6人が新ユニフォームをまとって登場。
1stユニフォームを着用したガブリエウ選手は「すごく気持ちがいいです。 やはり素材もいいですし、アディダスがパートナーになったことでいい風が来ると感じています。自分たちが目標としているものに対して、これがよりいいエネルギーになればと思っています」とコメント。杉澤選手は「第一にすごくかっこいい。軽くて動きやすくて、今からこれを着てサッカーするのがとても楽しみです」と着心地を語った。
神田選手と佐藤選手は2ndユニフォームを身にまとっての登場。神田選手は「今までとは違うような縦にラインが入ったデザインでかっこいい」、佐藤選手は「スタイリッシュなところが一番印象的です」と新デザインへの好感をあらわにした。
■「大きな“翼を授けたい”」レッドブル×アディダスのグローバルタッグ
イベントには、RB大宮株式会社 代表取締役社長兼CEOのマーク・オーブリーさんと、アディダスジャパン マーケティング事業本部副社長の山本健さんが出席。新たなパートナーシップ締結に際して挨拶した。
オーブリーさんは「レッドブルとアディダスという2つのグローバルブランドが今回パートナーシップを組むことになりました。日本のフットボール業界において長い歴史を持っているアディダスは、私たちの今後の成長プランへの大きな力になることと思います。アディダスの力によって、ファンの皆さんに楽しくエキサイティングな経験を提供するとともに、選手たちのパフォーマンスを後押しすることができるでしょう」と期待を寄せる。
山本さんはパートナーシップ締結の背景に「クラブ(RB大宮アルディージャ)が掲げる理念への共鳴、そしてレッドブルとアディダスという非常に強力なグローバルブランドのコラボレーション、そこに可能性をすごく感じた」と説明。
「レッドブルと一緒に組んで、スポーツのもたらす力や感動を、この大宮から日本全国に発信していけるようにしていきたいと考えています。我々が培ってきたフットボールのノウハウ、これをきちんとチームに還元することによって、大きな“翼を授けたい”と思っています」と話した。
イベントには招待されたファンクラブ会員も来場。コンセプトムービーの上映やRed Bullアスリートでフリースタイルフットボーラーとして活躍するYu-ri(伊豆優李)さんによるパフォーマンスも行われ、新シーズンでの飛躍に期待が高まる盛り上がりとなった。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。