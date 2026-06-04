Cocomi「1つに絞れない……」。スマート家電メーカー「Dreame Technology Japan」の時短でキレイになれるヘアケア製品に驚き

スマート家電メーカー「Dreame Technology Japan」は、2026年6月1日、表参道ヒルズにて「DREAME JAPAN 6月新製品発表会＆展示会」を開催しました。

発表会では、モデルとしても活躍するフルート奏者CocomiさんがDreame公式アンバサダーに就任したことが発表され、アンバサダーとしての意気込みを語りました。

■新ブランドメッセージ「時短を、芸術に。」を発表

2017年の創業以来、単なるスマート家電メーカーではなく、「テクノロジーによって人間の時間の価値を再定義する存在」として進化を続けてきたDreame。

「テクノロジーは、人の時間を解放するために存在するべき」という考えのもと、日々繰り返される掃除・洗浄・整理整頓といった「家事」の時間を最小限に抑え、人が本当に大切にしたい時間を取り戻すことを目指しています。

発表会に先立ち、Dreameは日本の消費者が日々の生活やケアに感じる課題を把握するため、アンケート調査を実施。その結果、清潔で快適な住環境や自分らしい美しさを保ちたい一方で、日常の家事やケアにかかる時間が大きな負担となっている実態が明らかになりました。

こうした課題に対し、Dreameはテクノロジーの力で面倒な時間を最小限に抑え、ユーザーが本当に好きなことに没頭できる時間を創出することを目指し、新たなブランドメッセージ「時短を、芸術に。」を掲げることを発表しました。

■ Cocomi大絶賛。お気に入りのDreame製品は？

発表会では、CocomiさんのDreame公式アンバサダー就任セレモニーが開催されました。「芸術と生活に対する姿勢」がDreameのブランド理念と完全一致しているということからアンバサダーに選出と発表されたCocomiさんは、Dreameの製品は「『美しさ』と『機能性』が見事に融合している」と語りました。

アンバサダー就任にあたり、お気に入りのDreame製品を聞かれると、「1つじゃないとダメですか？ 2つあるんですけど……」と悩みながら、今回発売された「Dreame Miracle Pro Silk」と昨年日本でも発売されたコンパクトサイズのドライヤー「Dreame Pocket Uni」を挙げました。

「Miracle Pro Silk」についてCocomiさんは、「専用のエッセンスが髪全体に浸透してツヤツヤになりますし、赤色光（せきしょくこう）によって頭皮のケアまでできるんです。しかもAIが髪との距離を感知して、自動で風量や温度を調整してくれる機能には本当に感動しました。まさにミラクル（魔法）なアイテムです」とコメント。

また、「Pocket Uni」についてはそのコンパクトな見た目と軽さから「フルートの演奏で各地へ移動することも多いんですが、スーツケースに入れてもかさばらず重宝しています」と魅力を語ったほか、付属のカーリングノズルによる巻き髪の仕上がりに「祖母と一緒に『すごいね』と楽しんでいました」と自宅での様子も教えてくれました。

■日々のヘアケア習慣をサポートする3製品を発売

この発表会でDreameは、速乾やスタイリング、日々のヘアケア習慣をサポートする新製品として、髪と頭皮を同時にケアしながら速乾性能と美しい仕上がりを両立する「Dreame Miracle Pro Silk」、自宅でサロン級のスタイリングをかなえる8-in-1ヘアドライ＆スタイリングツールキット「Dreame AirStyle Pro Hi」、熱プレートに頼らずエアフローで髪を整える次世代エアストレートアイロン「Dreame Aero Straight Pro」の3製品を発表しました。

「Dreame Miracle Pro Silk（ドリーミー ミラクル プロ シルク）」は、速乾性能に加え、髪と頭皮のケア、カラーケア、ダメージケアまでを1台でサポートするヘアケアドライヤーです。

髪をすばやく乾かすだけでなく、エッセンス成分を気流に乗せて髪に届ける「エッセンス・インフュージョン」や、頭皮全体に均一に照射することで頭皮に優しく働きかけ、バランスを整えてより健やかな髪を育てる「デュアル波長レッドライトケア」など、髪や頭皮にも優しい機能をたくさん搭載しています。毎日のドライヤー時間がただ髪を乾かすだけでなく、髪と頭皮を整えるケア時間になるのは一石二鳥ですね。

さらに、スマート、エッセンス、速乾、冷風、スカルプケア、リペア、カラープロテクトの7モードを搭載しているので、その日のコンディションや希望のケア方法に合わせて使い分けできるのが魅力です。

そうは言っても、頭皮への熱負担が気になる方もいるはず。「Dreame Miracle Pro Silk」はセンサーが距離を検知して温度をリアルタイムで自動調整してくれるので、ドライヤーと髪の距離が近づいても安心です。

ちなみに私がいいなと思ったのが、「自動一時停止機能」。ドライヤーが水平に置かれると、内蔵の重力センサーがこれを検知。自動で一時停止してくれるんです！ ヘアセットのためにブラシを取りたい時など、ちょっとだけ手を放したい時に便利ですよね。

「Dreame AirStyle Pro Hi（ドリーミー エアスタイルプロハイ）」は、8種類のプロ仕様アタッチメントを使い分けることで、ドライ、ストレート、カール、ボリューム、スムージングまで1台で対応する8-in-1ヘアドライ＆スタイリングツールキットです。

とはいえ8種類もプロ仕様のアタッチメントがあると、どれを使えばいいのか分からないですよね。「Dreame AirStyle Pro Hi」はアプリと連携することで、髪質や好みに合わせてアタッチメントや設定を提案してくれるんです！ ヘアセットする時って何となく感覚で仕上げている方も多いと思いますが、アプリで保存できるので、仕上がりを一貫して再現することができますよ。

さらに、さまざまなスタイリングに対応するだけでなく、毎分130,000回転の高速ブラシレスモーターと最大55m³/hの風量、毎秒1,000回のNTC温度モニタリングによって髪への負担も軽減してくれるので、安心してヘアアレンジを楽しむことができます。

「Dreame Aero Straight Pro（ドリーミー エアロストレートプロ）」は、加熱プレートに頼らず、エアフローで髪をストレートに導く次世代エアストレートアイロンです。

しかも、髪の毛が濡れていてもストレートにセットしてくれるんです！ 乾燥とストレートを同時に行ってくれるので、朝のバタバタでも余裕を持ってヘアセットできますね。

さらに、温風でスタイルを形成し、冷風で仕上がりを固定するデュアルエアフロー技術を搭載しているほか、AI温度制御で髪質や水分状態に応じたスタイリングをサポートするので、時間がなくて焦っていても髪に優しいセットをかなえてくれます。

■時短だけじゃない、髪をきれいにしてくれるDreame製品

「時短を、芸術に。」というブランドメッセージの通り、Dreameのヘアケア製品はただ時短で乾かしたりセットしたりするだけでなく、仕上がりの美しさや髪へのダメージ軽減といった、細やかな配慮が魅力的なアイテムばかりです。

マイナビウーマン読者世代のみなさんは、毎日忙しく働いていて、なかなかゆっくりヘアケアの時間が取れないという方も多いはず。ついつい時短だけに目を向けてしまいがちですが、さらに髪をきれいにしてくれるDreame製品を、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか？

Dreame 公式アンバサダー 特設ページ：https://www.dreametech.jp/pages/spokesperson

（取材・文：松岡紘子／マイナビウーマン編集部）