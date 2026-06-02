雨の日も安心！【コールマン】の多機能バックパックでアクティブにAmazonで販売中！
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通学・通勤に最適！【コールマン】大容量スクエア型バックパックがAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
通学や部活に最適な、防水素材を採用した35Lの大容量スクエア型バックパックである。ビジネスシーンや旅行にも対応し、軽量で撥水性にも優れている。ノートPCやタブレットの収納も可能で、アクティブな毎日をサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
水に強いタフな防水素材を使用しており、悪天候でも安心して荷物を持ち運ぶことができる。タウンユースからアウトドアまで、様々なシーンで活躍する。
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トップ、フロント、サイドの複数箇所からアクセス可能で、荷物の出し入れが非常に便利である。500mlペットボトルも収納できるサイドポケットも備えている。
ノートPCやタブレットを安全に収納できるパット入りポケットを装備。メインルーム内には小物整理に便利なオーガナイザーポケットも配置されている。
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背面パネルとショルダーベルトにはメッシュ素材を使用し、クッション性も兼ね備える。長時間の使用でも肩への負担を軽減し、快適な背負い心地を提供する。
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