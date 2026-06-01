夢で見た、この子は誰――。心霊スポットで出会った黒髪の少女に惹かれてしまうのはなぜ？奇妙な心霊ラブコメが話題【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
心霊スポットで出くわした、長い黒髪をまとった少女。取りつかれまいと咄嗟に「俺と付き合わない？」と声をかけたら、幽霊の答えはまさかの「私でよければ…」で――!?
カドコミ(コミックウォーカー)他で「辰巳ヶ原さんの愛からは逃げられない」を連載する槙田ナル(@makitanaru)さん。個人制作作品も数多く発表しており、そのうちの一つである創作漫画「彼女は憑いてくる」は、ひょんなことから恋人同士になった生者の男「明人」と幽霊の少女「あんこ」の日常を描くオリジナルのシリーズ作品だ。
■"キャラクターが生き生きできるような画面作り"を意識した作品
「もともと仕事の合間にゆっくり描いていた趣味の漫画なので、たくさん感想をいただいて驚いています」と、本作「彼女は憑いてくる」に寄せられた反響について素直な感想を話す作者・槙田ナルさん。ひょんなことから恋人同士になった生者の男「明人」と幽霊の少女「あんこ」の日常を描いた本作について「幽霊が登場する漫画が好きなので、自分なりに描いてみました」と制作のきっかけを教えてくれた。
明るくかわいらしいあんこの表情や、しなやかに流れる髪の毛の表現、美麗な作画で描かれる魅力的なキャラクターたち。槙田さんは制作にあたり、とにかくいろんな表情を描くことを意識しているのだそうで「セリフや表情には気をつけています。キャラクターが生き生きできるような画面にしたいと思っております」と、そのこだわりを語る。
さらに「描きたいことはたくさんありますが、あくまでメインは二人の日常にすることを心がけています。癒やされるやりとりをたくさんできるようにしたいです」と、あんこの過去や正体が見え隠れする物語の構成についての考えも教えてくれた。
最後に「続きはできるだけ早く投稿できればと少しずつ進めております。今年は更新頻度をもう少し高くしたいです」と今後の展望を語る槙田さん。美しい作画と、思わず「幸せになってほしい」と願ってしまうストーリー展開が気になる人は、ぜひ一度読んでみて！
取材協力：槙田ナル(@makitanaru)
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