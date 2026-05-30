一生モノの相棒を手に入れる。時代を超えて愛される【リーバイス】のデニムジャケットがAmazonで販売中！
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自分だけの経年変化を愉しむ。王道のスタイルを確立する【リーバイス】のデニムジャケットがAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
1967年の誕生以来、自己表現の象徴として世界中で愛され続けてきた名作。季節や流行に左右されない普遍的なデザインは、着込むほどに体に馴染み、色落ちやスレといった唯一無二の経年変化を楽しめる。自分だけのオリジナルへと育てる喜びを味わえる一着を、ぜひワードローブに加えてほしい。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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着込むほどに表情を変えるデニム生地が魅力だ。日々の着用で生まれる色落ちやスレは、世界に二つとない自分だけの風合いとなり、長く愛用するほどに深い愛着が湧いてくる。
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時代に左右されないレギュラーフィットのシルエットが特徴。同色のボトムスと合わせたセットアップスタイルや、あえてオーバーサイズを選んだリラックスコーデも自由自在だ。
実用性とデザイン性を兼ね備えた機能的なディテールが光る。両サイドのポケットに加え、ボタンフラップ付きの胸ポケットを備えており、日常使いに最適な収納力を確保している。
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1853年の創業以来、ワークウェアの歴史を築いてきた伝統あるブランドの技術が詰まっている。頑丈な作りと快適な着心地を両立し、あらゆるシーンで活躍する一着だ。
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