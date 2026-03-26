｢妻に恥じない子どもを育てます｣と涙の誓い→脳出血で倒れた新婚の妻、遺された夫の未来へ向けた覚悟に号泣【作者に聞く】

｢妻に恥じない子どもを育てます｣と涙の誓い→脳出血で倒れた新婚の妻、遺された夫の未来へ向けた覚悟に号泣【作者に聞く】