「人を呪うなら墓穴は準備済みだよな」身代わりで呪われてしまった妻を救うため、呪った人へ呪いを”返上”!?【作者に聞く】

「人を呪うなら墓穴は準備済みだよな」身代わりで呪われてしまった妻を救うため、呪った人へ呪いを”返上”!?【作者に聞く】