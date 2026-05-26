【ヤングケアラーの現実】“心を殺して”生きる小学3年生――統合失調症の母を支え、家庭を回していたのは小学生の娘だった【作者に訊く】
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ウォーカープラス人気漫画をお届け！本日は「ヤングケアラー」を題材にした水谷緑(@mizutanimidori)さんの「私だけ年を取っているみたいだ。ヤングケアラーの再生日記」(文藝春秋)を紹介する。「ヤングケアラー」とは、家族・親族に病気や障害があり、18歳以下の子供が日常的に家事や家族の世話を担っていることをいう。本作は、実際にヤングケアラーだった方々の取材に基づいて描かれており、1人の少女が家族という形を守るために自らの心を閉ざし、再生するまでの物語を描いている。
主人公・音田ゆいは、母親が統合失調症を患う家庭で育った小学3年生である。洗濯、料理、掃除、買い物までを担い、学校帰りに夕飯の材料を買うことも日常だった。部屋に取り込まれた洗濯物を見つけ、「今日は大丈夫かな？」と母親を気遣う姿からも、幼いながら家族を支えてきた重圧が伝わってくる。しかし、母親の症状が悪化すると、ティッシュ箱を投げつけられることもあり、ゆいは押し入れに隠れてやり過ごすしかなかった。
父親は弟の世話を優先し、母親の対応はゆいに任せきりだったため、彼女は次第に自分の感情を押し殺して生きるようになる。同級生と遊ぶことにも興味を持てず、学校でも助けを求める術を身につけられなかった。「自分が我慢すればいい」という思い込みは、成長後に鬱という形で表れてしまう…。本作では、そんなヤングケアラーの実態を丁寧に描写している。
作者の水谷さんは、実際に10人以上へ取材を重ねたうえで本作を制作したという。ヤングケアラーの当事者について「困っていることに気づかないことが大半だと思うので難しいと思いますが、若い人でしたらまずは、普段自分が使ってるツール(SNS)で自分と似たような境遇の人や、支援団体を見つけるといいのではと思います。力になりたいと思ってる人はたくさんいます」と語り、孤立しがちな当事者へ向けて支援につながる重要性を訴えた。
ゆいが学生時代から就職、結婚、子育てを経て、自分自身を取り戻していく過程まで描かれている点も本作の大きな魅力である。ルビ付きで読みやすく、支援団体の情報も掲載されており、多くの人に現実を知ってもらうきっかけになる作品である。
取材協力：水谷緑(@mizutanimidori)
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