快適なゴルフと日常を両立！【ニューバランスゴルフ】の機能性メンズダウンベストがAmazonで販売中！
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スタイリッシュに暖かく！【ニューバランスゴルフ】の多機能メンズダウンベストがAmazonで販売中！
ニューバランスゴルフから登場したメンズダウンベストは、スッキリとしたシルエットでスマートなレイヤードスタイルを叶える。撥水性、ストレッチ性、蓄熱保温性を備え、ゴルフシーンだけでなくタウンユースでも活躍する機能的な一枚だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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撥水性とストレッチ性に優れており、ゴルフスイング時もストレスなく快適なプレーをサポートする。機能性を追求した設計で、あらゆる動きに対応する。
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スッキリとしたシルエットは、スマートなレイヤードスタイルに欠かせない。ファッショナブルなデザインで、コーディネートに洗練された印象を与えるだろう。
蓄熱保温性の高い中綿素材を使用しており、寒い季節でも暖かさをキープする。ゴルフプレーはもちろん、タウンユースや様々なスポーツシーンで活躍する。
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ゴルフシーンだけでなく、タウンユースでも活躍が期待できるタウンライクなデザインが魅力。機能性とファッション性を両立し、日常使いにも最適だ。
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