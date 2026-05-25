瀬戸内の絶景を望む、全館畳敷き！「古代サウナ」も併設する星野リゾートの温泉旅館「界 宮島」が7月23日開業
「界」は、星野リゾートが全国に展開する温泉旅館ブランド。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」などを通じて、その地の「温泉文化」が楽しめるのが特徴だ。2026年7月23日(木)には、広島県・宮島口温泉に「界 宮島」を開業する。現在、宿泊予約を受付中だ。
【画像】美しすぎる景観が見られるご当地部屋「海霧の間」など詳細をもっと見る
■コンセプトは「見晴らしの湯で、いつくしみの凪逗留(なぎとりゅう)」
瀬戸内海と島々が連なる神秘的な光景と、世界遺産「厳島神社」を中心とし、古くから信仰を集める宮島。界 宮島は、この地に息づく豊かな自然と醸成された文化を尊重し、継承する温泉旅館を目指す。コンセプトには、いとおしみ大切にするという意味の「いつくしむ」という言葉を用いた。瀬戸内の歴史や文化をいつくしむ滞在を通じ、心身が調う特別な時間を提供する。宿の象徴である大浴場では、海と湯船が溶け合うような「見晴らしの湯」を堪能できる。穏やかな海に身を委ね、多島美を眺める時間は、心に安らぎをもたらす「凪(なぎ)」のひとときだ。また館内には、伝統工芸を配したご当地部屋や、地域の古式サウナを再現した「石風呂」を備える。この地で育まれた人々の営みに触れ、その価値を再発見する体験を提供する。
■界 宮島の特徴
■瀬戸内の絶景と地域の意匠が響き合う「海霧(うみぎり)の間」
ご当地部屋「海霧の間」からは、穏やかな瀬戸内海と島々が織り成す多島美を望むことができる。窓の両側を彩るカーテンは、幻想的な海霧をイメージしたデザイン。瀬戸内の島々が柔らかなグラデーションで描かれ、窓の外に広がる本物の景色と客室がシームレスにつながる一体感を演出する。室内には、広島県福山市を中心とする備後地域で生まれた高品質な「福山デニム」のクッションや、香川県の高級石材・庵治石(あじいし)の粉を練り込んだ「庵治ガラス」の照明を設えている。瀬戸内が誇るいくつもの工芸品が調和し、地域の文化を肌で感じる上質な空間に仕上げている。
■デザートに見立てた先付けから始まる、独自演出に満ちた「安芸の海遊会席」
広島が誇るレモンや牡蠣、お好み焼きなどの食文化を、「トロンプルイユ(※1)」の技法で表現した遊び心あふれる会席「安芸の海遊(かいゆう)会席」を提供する。夕食の幕開けは、デザートに見立てたレモンと海老ムースをあわせたキッシュ「タルトシトロン」。メインの台の物には、村上水軍(※2)ゆかりの縁起物「水軍鍋」を提供する。「八方の敵を喰らう」とされる縁起物のタコや近海で獲れたわかめ、昆布などの海藻、鯛、穴子などの海の幸を贅沢に盛り込んでいる。会席の締めくくりは、広島のソウルフード「お好み焼き」に見立てたモンブラン。最初から最後まで驚きが続く、見立ての技を凝らした驚きのひとときを体験できる。
(※1)トロンプルイユ：フランス語で「目を騙す」「錯覚を起こさせる」という意味を持つ言葉。見た目と実際の食材・味が異なる、遊び心と高度な技術が融合した料理を指す。
(※2)村上水軍：室町から戦国時代にかけて瀬戸内海を支配し、海上交通の要所を押さえ「警固衆(けいごしゅう)」として水先案内や海上警備を行った水軍。
■最上階の絶景露天風呂と現代に継承する古代サウナ「石風呂」
宿の最上階の大浴場には、瀬戸内の海と山、それぞれの情景に浸る2つの湯殿が用意されている。南側に面した露天風呂は、瀬戸内海と湯船が溶け合うようなインフィニティ。まるで穏やかな海そのものに身を委ねているかのような、開放感あふれるひとときを堪能できる。一方、北側の山並みを望む内風呂には、体の芯から温まる「あつ湯」と、じっくりと癒やされる「ぬる湯」の2種類を設けている。
さらに、敷地内で最も海に面した地に、瀬戸内地域で古くから親しまれてきた「石風呂」を現代に継承した古代サウナも併設する。鎌倉時代に起源を持ち、かつてこの地の暮らしに根付いていた石風呂は、今では目にする機会がほとんどない。現存する遺構の調査や文献をもとに、現代のくつろぎを追求して甦らせたこの空間を通じて、瀬戸内が育んできた奥深い温泉文化を体験できる。
泉質：含弱放射能 ナトリウム 塩化物強塩冷鉱泉
概要：内風呂「あつ湯」、「ぬる湯(源泉かけ流し・加温あり)」、露天風呂
今回オープンする「界 宮島」(広島県・宮島口温泉)のほか、2026年は6月7日(日)に「界 草津」(群馬県・草津温泉)、10月15日(木)には「界 蔵王」(山形県・蔵王温泉)、2027年には「界 嬉野」(佐賀県・嬉野温泉)の開業を予定している。
瀬戸内が育んできた奥深い温泉文化と、現代のくつろぎが融合した特別な滞在をもたらす「界 宮島」。この上ない非日常を体験してみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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瀬戸内海と島々が連なる神秘的な光景と、世界遺産「厳島神社」を中心とし、古くから信仰を集める宮島。界 宮島は、この地に息づく豊かな自然と醸成された文化を尊重し、継承する温泉旅館を目指す。コンセプトには、いとおしみ大切にするという意味の「いつくしむ」という言葉を用いた。瀬戸内の歴史や文化をいつくしむ滞在を通じ、心身が調う特別な時間を提供する。宿の象徴である大浴場では、海と湯船が溶け合うような「見晴らしの湯」を堪能できる。穏やかな海に身を委ね、多島美を眺める時間は、心に安らぎをもたらす「凪(なぎ)」のひとときだ。また館内には、伝統工芸を配したご当地部屋や、地域の古式サウナを再現した「石風呂」を備える。この地で育まれた人々の営みに触れ、その価値を再発見する体験を提供する。
■界 宮島の特徴
■瀬戸内の絶景と地域の意匠が響き合う「海霧(うみぎり)の間」
ご当地部屋「海霧の間」からは、穏やかな瀬戸内海と島々が織り成す多島美を望むことができる。窓の両側を彩るカーテンは、幻想的な海霧をイメージしたデザイン。瀬戸内の島々が柔らかなグラデーションで描かれ、窓の外に広がる本物の景色と客室がシームレスにつながる一体感を演出する。室内には、広島県福山市を中心とする備後地域で生まれた高品質な「福山デニム」のクッションや、香川県の高級石材・庵治石(あじいし)の粉を練り込んだ「庵治ガラス」の照明を設えている。瀬戸内が誇るいくつもの工芸品が調和し、地域の文化を肌で感じる上質な空間に仕上げている。
■デザートに見立てた先付けから始まる、独自演出に満ちた「安芸の海遊会席」
広島が誇るレモンや牡蠣、お好み焼きなどの食文化を、「トロンプルイユ(※1)」の技法で表現した遊び心あふれる会席「安芸の海遊(かいゆう)会席」を提供する。夕食の幕開けは、デザートに見立てたレモンと海老ムースをあわせたキッシュ「タルトシトロン」。メインの台の物には、村上水軍(※2)ゆかりの縁起物「水軍鍋」を提供する。「八方の敵を喰らう」とされる縁起物のタコや近海で獲れたわかめ、昆布などの海藻、鯛、穴子などの海の幸を贅沢に盛り込んでいる。会席の締めくくりは、広島のソウルフード「お好み焼き」に見立てたモンブラン。最初から最後まで驚きが続く、見立ての技を凝らした驚きのひとときを体験できる。
(※1)トロンプルイユ：フランス語で「目を騙す」「錯覚を起こさせる」という意味を持つ言葉。見た目と実際の食材・味が異なる、遊び心と高度な技術が融合した料理を指す。
(※2)村上水軍：室町から戦国時代にかけて瀬戸内海を支配し、海上交通の要所を押さえ「警固衆(けいごしゅう)」として水先案内や海上警備を行った水軍。
■最上階の絶景露天風呂と現代に継承する古代サウナ「石風呂」
宿の最上階の大浴場には、瀬戸内の海と山、それぞれの情景に浸る2つの湯殿が用意されている。南側に面した露天風呂は、瀬戸内海と湯船が溶け合うようなインフィニティ。まるで穏やかな海そのものに身を委ねているかのような、開放感あふれるひとときを堪能できる。一方、北側の山並みを望む内風呂には、体の芯から温まる「あつ湯」と、じっくりと癒やされる「ぬる湯」の2種類を設けている。
さらに、敷地内で最も海に面した地に、瀬戸内地域で古くから親しまれてきた「石風呂」を現代に継承した古代サウナも併設する。鎌倉時代に起源を持ち、かつてこの地の暮らしに根付いていた石風呂は、今では目にする機会がほとんどない。現存する遺構の調査や文献をもとに、現代のくつろぎを追求して甦らせたこの空間を通じて、瀬戸内が育んできた奥深い温泉文化を体験できる。
泉質：含弱放射能 ナトリウム 塩化物強塩冷鉱泉
概要：内風呂「あつ湯」、「ぬる湯(源泉かけ流し・加温あり)」、露天風呂
今回オープンする「界 宮島」(広島県・宮島口温泉)のほか、2026年は6月7日(日)に「界 草津」(群馬県・草津温泉)、10月15日(木)には「界 蔵王」(山形県・蔵王温泉)、2027年には「界 嬉野」(佐賀県・嬉野温泉)の開業を予定している。
瀬戸内が育んできた奥深い温泉文化と、現代のくつろぎが融合した特別な滞在をもたらす「界 宮島」。この上ない非日常を体験してみては。
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