快適な空間をデザインする！【タニタ】の多機能デジタル温湿度計がAmazonで販売中！
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部屋の環境を見える化！【タニタ】のスマートな温湿度計で健康管理をAmazonで販売中！
健康づくりをサポートする【タニタ】のデジタル温湿度計は、温度・湿度・時計表示に加え、快適度も表示する。過去の最高/最低温湿度も記録し、卓上・マグネットの2WAYで設置可能。コンパクトなサイズで、お部屋の環境管理に役立つ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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インテリアに馴染むデザインが魅力だ。置き式では傾斜がつき、マグネット使用時は傾斜がなくなる2WAY仕様で、設置場所を選ばない。小型で、お部屋に合わせて選べる5色のカラー展開も嬉しい。
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現在の温湿度状況から「カラカラ」「カイテキ」「ジメジメ」の3段階で快適度を表示する。これにより、一目で部屋の環境が分かり、適切な対策を講じて健康的な空間を保つことができる。
20秒ごとに温湿度を自動測定し、過去の最高・最低温湿度を記録する機能がある。これにより、不在時や就寝中の環境変化も把握できる。12/24時間表示対応の時計機能も搭載している。
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「健康をつくる」というメーカーの理念に基づき、24時間体制で健康づくりをサポートする製品だ。耐久性のあるABS樹脂とPMMA素材を使用しており、長く安心して使える設計となっている。
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健康づくりをサポートする【タニタ】のデジタル温湿度計は、温度・湿度・時計表示に加え、快適度も表示する。過去の最高/最低温湿度も記録し、卓上・マグネットの2WAYで設置可能。コンパクトなサイズで、お部屋の環境管理に役立つ。
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