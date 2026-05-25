京都初登場！「ピーターラビット(TM)イロドリマーケット」が京都伊勢丹で開催、限定品など約400点が大集合
ジェイアール京都伊勢丹で、ピーターラビット(TM)の巡回型イベント「ピーターラビット(TM)イロドリマーケット」が2026年5月27日(水)から6月8日(月)まで開催される。京都での開催は今回が初。場所はジェイアール京都伊勢丹10階の催物場で、入場無料だ。
【画像】会場限定のミニ絵馬根付やメタルブックマークをチェック
絵本『ジンジャーとピクルスのおはなし』に登場する雑貨店を再現したような会場には、ピーターラビットのグッズ約400点が大集合する。ここでは、会場でしか手に入らないイベント限定品を中心に紹介していきたい。
■京都開催ならではの限定アイテムに注目
まずチェックしておきたいのが、京都らしい雰囲気を持つ「ミニ絵馬根付」(770円)。「福」の文字が入った小さな絵馬にピーターが描かれている。3種類すべて集めたくなるのが「一筆箋」(各550円、全3種)。ピーターやベンジャミンが描かれた繊細なデザインで、手紙を書く時間が特別なものになりそう。
ゴールドの透かし彫りが目を引く「メタルブックマーク」(1595円)は、読書好きな人へのプレゼントにもおすすめの一品。チェーンにはピーターのコインモチーフが揺れて、本に挟むだけで気分が上がる。定番の限定品として外せないのが「キャンディ入り巾着」(1080円)。タータンチェック柄の巾着にキャンディが7粒入っていて、表と裏でピーターとフロプシーの2つの絵柄が楽しめる。
「ラッピングペーパーセット」(1100円)はA4サイズの包装紙が22枚入り、全部違う柄というぜいたく仕様。ちょっとしたプレゼント包装用に1冊あると重宝する。「撥水ふろしき」(各2530円・全2種)は約70センチ四方で、急な雨のバッグカバーや自転車の荷物よけにも使える実用派アイテム。「ポーチ付きエコバッグ」(2970円)は、ピーターの形をしたポーチに収納できる遊び心のある仕掛けで、エコバッグ部分にはピーターたちが野原で遊ぶ絵本の世界観がそのまま描かれている。
ほかにも、額縁デザインのなかにピーターや仲間たちがおさまった「フレームマグネット」(各792円、全4種)や、おしゃれな「リボン付きチャーム」(各1980円、全2種)など、約400点のなかには気になるアイテムがずらり。
■3000円以上の購入で、オリジナルグッズをプレゼント
期間中、会場で1会計3000円以上買い物をした各日先着50名に「オリジナルスクエアポストカード」を1枚プレゼント。さらに5000円以上買い物をした各日先着50名には「オリジナル巾着」もプレゼントされる。ポストカードは全5種類のデザインで、絵柄は選べない。
■ピーターラビット(TM)に会えるグリーティングは6月6日・7日
会場には、2026年6月6日(土)と7日(日)の2日間限定でピーターラビット(TM)が遊びにやってくる。時間は各日11時と15時の2回、各回約20分、参加費は無料。ピーターと一緒に記念撮影ができる絶好のチャンスなので、スマホやカメラを忘れずに。
イロドリマーケットの会期は2026年5月27日(水)から6月8日(月)までの13日間。京都伊勢丹は京都駅直結なので、京都観光のついでに立ち寄れるのもうれしいところ。今週末、ピーターラビット(TM)たちに会いに京都駅へ足を運んでみては。
「ピーターラビット(TM)イロドリマーケット」概要
日時：2026年5月27日(水)〜6月8日(月)
会場：ジェイアール京都伊勢丹10階 催物場
入場料：無料
営業時間：10時〜20時(最終日は18時まで)
住所：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026
【画像】会場限定のミニ絵馬根付やメタルブックマークをチェック
絵本『ジンジャーとピクルスのおはなし』に登場する雑貨店を再現したような会場には、ピーターラビットのグッズ約400点が大集合する。ここでは、会場でしか手に入らないイベント限定品を中心に紹介していきたい。
■京都開催ならではの限定アイテムに注目
まずチェックしておきたいのが、京都らしい雰囲気を持つ「ミニ絵馬根付」(770円)。「福」の文字が入った小さな絵馬にピーターが描かれている。3種類すべて集めたくなるのが「一筆箋」(各550円、全3種)。ピーターやベンジャミンが描かれた繊細なデザインで、手紙を書く時間が特別なものになりそう。
ゴールドの透かし彫りが目を引く「メタルブックマーク」(1595円)は、読書好きな人へのプレゼントにもおすすめの一品。チェーンにはピーターのコインモチーフが揺れて、本に挟むだけで気分が上がる。定番の限定品として外せないのが「キャンディ入り巾着」(1080円)。タータンチェック柄の巾着にキャンディが7粒入っていて、表と裏でピーターとフロプシーの2つの絵柄が楽しめる。
「ラッピングペーパーセット」(1100円)はA4サイズの包装紙が22枚入り、全部違う柄というぜいたく仕様。ちょっとしたプレゼント包装用に1冊あると重宝する。「撥水ふろしき」(各2530円・全2種)は約70センチ四方で、急な雨のバッグカバーや自転車の荷物よけにも使える実用派アイテム。「ポーチ付きエコバッグ」(2970円)は、ピーターの形をしたポーチに収納できる遊び心のある仕掛けで、エコバッグ部分にはピーターたちが野原で遊ぶ絵本の世界観がそのまま描かれている。
ほかにも、額縁デザインのなかにピーターや仲間たちがおさまった「フレームマグネット」(各792円、全4種)や、おしゃれな「リボン付きチャーム」(各1980円、全2種)など、約400点のなかには気になるアイテムがずらり。
■3000円以上の購入で、オリジナルグッズをプレゼント
期間中、会場で1会計3000円以上買い物をした各日先着50名に「オリジナルスクエアポストカード」を1枚プレゼント。さらに5000円以上買い物をした各日先着50名には「オリジナル巾着」もプレゼントされる。ポストカードは全5種類のデザインで、絵柄は選べない。
■ピーターラビット(TM)に会えるグリーティングは6月6日・7日
会場には、2026年6月6日(土)と7日(日)の2日間限定でピーターラビット(TM)が遊びにやってくる。時間は各日11時と15時の2回、各回約20分、参加費は無料。ピーターと一緒に記念撮影ができる絶好のチャンスなので、スマホやカメラを忘れずに。
イロドリマーケットの会期は2026年5月27日(水)から6月8日(月)までの13日間。京都伊勢丹は京都駅直結なので、京都観光のついでに立ち寄れるのもうれしいところ。今週末、ピーターラビット(TM)たちに会いに京都駅へ足を運んでみては。
「ピーターラビット(TM)イロドリマーケット」概要
日時：2026年5月27日(水)〜6月8日(月)
会場：ジェイアール京都伊勢丹10階 催物場
入場料：無料
営業時間：10時〜20時(最終日は18時まで)
住所：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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