「目も耳も体も持っていない」コタール症候群の可能性を持つ患者…“自分は存在していない”と思い込む彼女の悲痛な言葉【作者に聞く】

「目も耳も体も持っていない」コタール症候群の可能性を持つ患者…“自分は存在していない”と思い込む彼女の悲痛な言葉【作者に聞く】