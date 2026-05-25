新生活を快適に！耐久性と機能性を兼ね備えた【ザノースフェイス】の多機能デイパックがAmazonで販売中！
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毎日をアクティブに！ビッグロゴが映える【ザノースフェイス】の頼れるリュックがAmazonで販売中！
「飛躍」を意味するコレクションから、ビッグロゴが特徴のデイパックが登場した。耐久性に優れた素材と抗菌防臭加工の背面パッドで、毎日を快適にサポートする。大きく開く開口部で荷物の出し入れもスムーズ。通学や通勤など、日常のあらゆるシーンで活躍するだろう。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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中身の出し入れがスムーズなL字型開口部を採用。フロントスリットポケットやファスナー付きポケット、ノートPC用スリット、サイドメッシュポケットなど、多彩な収納で荷物を整理しやすい設計だ。
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耐久性の高い600デニールと1200デニールのポリエステルを組み合わせた生地を使用。背面パッドには独自の抗菌防臭加工「DEORANGE」が施され、快適な使い心地が持続する。
シンプルながらもフロントのビッグロゴが映えるスポーティなデザインが魅力だ。「飛躍」を意味するコレクションとして、新生活を迎える学生や社会人の日常を力強く応援する。
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誰もが使い方をイメージできるシンプルな構造で、通学や通勤といった日常使いに最適だ。たっぷり入る32リットルの容量は、日々の必需品から少し多めの荷物までしっかり収納できる。
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