「こんな結婚生活、イヤ！」強烈な義母とドケチな夫…穏やかな老後を手に入れるまで続く″義母クエスト″が困難すぎる！【作者に訊いた】
【漫画】本編を読む
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題の「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」。毎日が発見ネットでの連載が2023年にコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「凄かった‥義母が強烈すぎる」「クソな母親」「先が気になって読み進めてしまった」などさまざまな感想が投稿されており、続編の刊行を期待する声も多い。
■タイトル軽いのに中身重すぎ！笑えないレベルの嫁イビリ実録漫画に引き込まれる
還暦を迎えた今、夫と猫と穏やかに暮らしている主婦・かづさん。しかし、その生活を手に入れるまでには、“ラスボス戦”のような結婚生活が待っていた――。「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」は、強烈な義母とドケチな夫とのバトルを描いた実話ベースの作品だ。
原作者のかづさんは、もともとブログで日々の出来事を書いており、そこには姑との闘いの日々も綴られていた。するとある日、担当者からＷebメディア「毎日が発見」で書かないかという連絡が届く。かづさん自身、「そこら辺にいるような主婦の私でいいんでしょうか？」と驚いたそうだ。
さらに衝撃なのが、「すべて実話です！」という言葉。優しかった夫は姑側へ寝返り、待っていたのは昼ドラ顔負けの嫁イビリ。30を過ぎた息子と当時未成年だったかづさんとの結婚を、姑は受け入れられなかったという。「息子は騙されている」と思い込み、嫁を追い出そうとしていたそうだ。
そんな強烈なエピソードを漫画化したのが、漫画家の赤星たみこさんだ。原作を読んだとき、「迫力に度肝を抜かれた」と振り返る赤星さん。大人気作品を漫画化するのはプレッシャーがあったという。作画において特にこだわったのは、義母をあえて"美人に"に描くことだそうで、「きれいな人が突然豹変する怖さを描ければいいな」と語った。
タイトルはコミカルだが、中身は想像以上に壮絶。どんなイビリにも立ち向かっていく、かづさんの行動力には共感や学びを得ることも多いはずだ。本作、「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
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