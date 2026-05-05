海外旅行の不安を解消する圧倒的堅牢性。信頼の【シフレ】スーツケースが旅の相棒としてAmazonで販売中！
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マットな質感と強靭なボディが所有欲を満たす。【シフレ】スーツケースで快適な移動を実現しAmazonで販売中！
海外旅行に最適なフレームタイプのスーツケースが登場。剛性と耐衝撃性に優れたABS樹脂とポリカーボネートの混合素材を採用し、大切な荷物を強固に守る。ダブルキャスターによる安定した走行性能と、細部までこだわった機能性で、3〜5泊の旅を快適にサポートする最新モデルだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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剛性の高いABS樹脂と、航空機の窓にも使われるポリカーボネートを配合。頑強なボディが衝撃から荷物を守り、縦のリブラインがさらなる強度向上を実現している。
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フレームタイプを採用し、高いセキュリティと耐久性を確保。マットなツヤ消し仕上げのスタイリッシュなデザインは、旅先での洗練された雰囲気を演出する。
安定した走行を可能にするダブルキャスターを搭載。さらに側面には台座フックを備えており、横向きに置いた際も安定して自立するため移動中のストレスが少ない。
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TSAロックを標準装備し、海外渡航時も安心。内装には豊富なポケットを備え、荷物の整理整頓がしやすく、段階調節可能なキャリーバーで快適な移動を約束する。
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