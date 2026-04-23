方向オンチの「大丈夫」は信じるな！根拠のない自信が愛おしすぎる…迷子エピソードに共感と笑いが止まらない【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「地図をぐるぐる回さないと読めない」「地下街に下りると方向感覚がわからなくなる」「一度行った場所なのに二度目は行けない」「大きな駅がダンジョンのようで迷ってしまう」という人は意外と多いのではないだろうか？そういった“方向オンチ”の人たちに共通する事項をまとめた“言い得て妙”な「あるある漫画」がおもしろい！作者であるりんごさんは、「モーニングゼロ」での奨励賞受賞や、歴史と実績ある青年漫画の登竜門「ちばてつや賞」入選などの経歴の持ち主で、この「方向オンチあるある漫画」のほかにも「迷子の達人」なども執筆している。今回、りんごさんに本作について話を伺ってみた。
いつも道に迷う友人と、それを心配する主人公。そのリアルな掛け合いが方向オンチあるあるでおもしろいと好評の本作。作者のりんごさんによると、主人公のモデルは実の旦那さんなんだそう。「かなりの方向オンチで、必ずと言っていいほど正解と逆の道を選びます。その様子を隣で見ているとおもしろくて、その様子を"あるある漫画"にまとめてみました」と話す。
そんな旦那さんの方向オンチぶりについて、りんごさんはこう続ける。「夫は目の前の情報ではなく、自分の感覚を信じて進む傾向にあり、必ず間違います。それを逆手にとって、夫が信じた方と逆の道を進んでもやっぱり間違っているのです…。なので、本人が妙に自信満々に進もうとしたときだけは、それを引き留めて逆の道を行けば正解…という占い的な使い方もできます」と、むしろ楽しんでいる様子だ。
最終的な方向オンチ対策を聞くと、「信じるべきはグー●ルマップの一択です。おかげで最近はあまり迷わなくなりましたが、私としてはおもしろエピソードが減ってさびしい気持ちもあります」とのこと。
自信満々な道案内など、ツッコミどころ満載でありながら、どこかほほえましい。「方向オンチ」という言葉はネガティブに聞こえるが、当の本人たちはそれほど深刻に捉えていないことも多いようだ。方向オンチの人はもちろん、身近に方向オンチがいる人にも、りんごさんの「方向オンチあるある漫画」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：りんごさん(@ringo_san_)
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