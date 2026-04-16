低遅延×立体音響で一歩先を読む！勝利に直結するサウンドを体感できる【ソニー】ゲーミングイヤホンがAmazonで好評販売中！
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低遅延×立体音響で勝利をつかむ！プロ仕様の音をその耳に。【ソニー】の高性能ゲーミングイヤホンがAmazonで好評販売中！
ゲーム内のすべての音を余すことなく再現することで、迫力のある爆発音から微細な足音まで、ゲームの世界に入り込んだかのような没入体験を実現。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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完全ワイヤレスヘッドホン『WF-1000XM5』と同様にソニー独自開発8.4ミリのドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」を採用。ドーム部とエッジ部に異なる素材を組み合わせた振動板構造で、柔らかいエッジが沈み込む低音域を、軽量高剛性のドームが伸びのある高音域を再生。
「音場の個人最適化」により音場を、さらに「サウンドトーンの個人最適化」により音質を一人一人に最適化。2つの個人最適化を組み合わせることで、ゲームフィールド内の敵の位置や、どこから攻撃されているのか、またどのようなフィールドにいるのかの空間感を音によってより把握しやすくなる。
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耳の複雑な凸凹に干渉しにくい形状設計により、耳への圧迫感を軽減しており、長時間のゲームプレイでも快適に使用できる。さらに、電力消費を効率化するチップセット「低消費電力プロセッサーL1」を新開発し、イヤホン本体のみで12時間、付属のケースで充電すると合計約24時間の使用が可能。
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