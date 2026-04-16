毎日の晩酌をもっと気軽に♪糖質ゼロなのにしっかりうまい【アサヒビール】スタイルフリー500ml×24本セットがAmazonでまとめてお買い得！
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ゴクゴク飲めて罪悪感なし！糖質ゼロで爽快な飲みごたえの【アサヒビール】スタイルフリーがAmazonで人気！今すぐ購入しよう！
『アサヒスタイルフリー<生>』は「糖質0」の発泡酒。すっきり爽快な飲みやすさとしっかりした麦の味わいが特長。<生>製法で本格的な飲みごたえ。糖質の気になる方にも嬉しい商品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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香りの良いアロマホップを新たに採用。4種のホップをブレンド。味わいに寄与するミュンヘン麦芽の使用量をアップ。機能性ユーザーが求める「後味のよさ、味わい、飲みやすさ、香りの良さ」を向上。
複数の麦芽を組み合わせてビールらしい味を追求。糖質ゼロだからといって、うまさに妥協しない。これが開発当初から受け継がれてきたスタイルフリーのこだわり。本来ビールに含まれる糖質をゼロにしようとすると味が薄くなりやすいが、スタイルフリーでは複数の麦芽を使うことで味に膨らみを出し、満足感のある味わいを生み出している。また、10種類以上の原料を複雑に組み合わせていることも特長。最適なバランスが崩れないよう、繊細に調整している。
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すっきりとした味わいと香りが特長のスタイルフリー。複数のホップを贅沢に使って香りを強く引き出し、さらに、麦芽由来や発酵由来の香りを保てるようにバランスを調整している。これによってボリューム感のある飲みごたえと、すっきりとした後味という、相反する味わいを実現。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されており、酒類の販売には年齢確認が義務付けられています。
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