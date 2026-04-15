この一台は、煮るだけじゃない！茹でる・炊くもすべてお任せ！【アイリスオーヤマ】のマルチポットがAmazonに登場中‼
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ダイヤモンドコーティングだから、汚れがスルスル落ちる。使いやすさ抜群！【アイリスオーヤマ】のマルチポットがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのマルチポットは、煮る・茹でる・炒める・沸かす・和える・揚げる・炊くの7役をこなすオールインワン調理器具。容量2.2リットルで、片手鍋のように使える手軽さを持ちながら、煮物やスープ、カレーやシチューまで1台で完結できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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丸みのある形状が効率的な対流を生み出し、茹で物やパスタ調理にも最適。深さがあるため炒め物も飛び散りにくく、油はねを抑えながら揚げ物も美味しく仕上げる。注ぎ口付きでお湯や油をスムーズに注げるのも便利なポイント。さらに白米もふっくら炊き上げられるため、日常の幅広い料理に対応する。
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内面には人工ダイヤモンドを配合したフッ素樹脂コーティングを採用し、食材がこびりつきにくく、汚れもスルッと落ちる仕様。
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コンパクトな形状で収納しやすく、ハンドルが下向きなので棚でも場所を取らない。1人暮らしからファミリーまで、毎日の料理をもっと手軽にする万能ポットだ。
ダイヤモンドコーティングだから、汚れがスルスル落ちる。使いやすさ抜群！【アイリスオーヤマ】のマルチポットがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのマルチポットは、煮る・茹でる・炒める・沸かす・和える・揚げる・炊くの7役をこなすオールインワン調理器具。容量2.2リットルで、片手鍋のように使える手軽さを持ちながら、煮物やスープ、カレーやシチューまで1台で完結できる。
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