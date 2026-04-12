【ネコ漫画】「誰にも頼らないはずだったのに…」孤独な野良猫が飼い主に心を許していく姿が「尊すぎる」!!【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
一匹の野良猫が保護されたところから始まる、かっく(@cak221)さんの「愛に理由はないから」は、人間を警戒していた日から「ずっと一緒にいたい」と思うようになるまでのストーリーを描く。猫を飼ったことがある人からは「これは泣く」「うちの子もそうだった」と、感動する声が数多く届いている。飼い主を思わず泣かせてしまうストーリーとは？
ひとりで生きてきた野良猫が、ある日突然保護され、見知らぬ場所へ連れて行かれる。狭いオリに入れられた猫の前に現れたのは、どこかうれしそうな表情の男性だった。やがてオリから出され、そのまま男性の家へ。再び自由のない生活が始まるのかと思いきや、毎日ごはんが用意され、少しずつ撫でられるようになる。警戒していた猫も、次第にその環境に慣れていった。ひとりで生きることが当たり前だった猫だが、気づけば男性の存在が日常になっていく。外出する背中を見送りながら、「早く帰ってこい」と思うようになっていた。
作者のかっくさんに、漫画を描くうえでこだわった点について聞いてみると、「飼われていくにつれて、野生的だった表情が少しずつやわらいでいくところにこだわりました」と語ってくれた。人と関わるなかで、警戒心がほどけていく変化を表現したいというかっくさんの思いが伝わってくる。また、作中で人間のセリフが黒塗りになっているのは、猫には言葉がわからないことを表現しているという。言葉がわからなくても、男性の態度から猫が愛情を感じ取っていく様子が、静かに描かれている。
誰にも頼らず生きてきたはずの猫が、愛されることで少しずつ変わっていく姿に、多くの読者から「飼っていた保護猫を思い出す」「尊い」といった声が寄せられた。
人と動物の関係の変化を丁寧に描いた本作。猫と暮らしている人や、保護猫に関心のある人はぜひ本作「愛に理由はないから」を読んでみてほしい。
取材協力：かっく(@cak221)
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