業務効率アップに最適！自動送りでまとめて細断できる【アイリスオーヤマ】オートシュレッダーがAmazonで絶賛販売中！
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紙をセットするだけでOK！手間なく細断できる【アイリスオーヤマ】高機能シュレッダーがAmazonで好評販売中！
一度に320枚セット可能なオートフィードシュレッダー。A4コピー用紙320枚を約17分で自動細断。
→【アイテム詳細を見る】
ダストボックス容量53リットル(A4コピー用紙960枚)と大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省ける。また、くずならしアーム機能付きで細断くずが山にならず、ダストボックスからあふれるのを防ぐ。
暗証ロック機能付きで、自動細断時に、その場を離れてもトレーの中の書類を抜き取られることのないように、上部フタをロックすることができる。
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安全装置:ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、上部フタスイッチ。
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