無糖なのに香り豊か！食事にもぴったりな【キリン】午後の紅茶 おいしい無糖ラベルレスがAmazonで好評販売中！
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甘くないのにしっかり美味しい♪すっきり飲めて毎日続けやすい！【キリン】午後の紅茶 おいしい無糖がAmazonで販売中！
心地よい香りとすっきりクリアなおいしさでちょっと気分を上げてくれる無糖のアイスティー。「キリン 午後の紅茶 おいしい無糖」は心地よい香りとすっきりクリアなおいしさでちょっと気分を上げてくれる無糖のアイスティーのファミリーサイズ（大容量サイズ）のラベルレス。
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環境に配慮した、ラベルレスボトルの大容量2リットルサイズ。ラベルをはがす手間が省けて便利でエコ。防災備蓄にも最適な2リットルペットボトル9本入り。
「紅茶のシャンパン」と称される世界三大銘茶「ダージリン茶葉」20％をブレンドし、後味の苦渋みを抑え、香り豊かですっきりおいしく仕上げている。
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香り豊かな紅茶の味わいを後味すっきりおいしく楽しめる「午後の紅茶 おいしい無糖」はいろいろな食事に合う。
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