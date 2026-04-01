機能性と快適さを兼ね備えた万能な一足！【ウィンブルドン】のスニーカーがAmazonで販売中！
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雨の日でも足元を気にせずアクティブに！【ウィンブルドン】の運動靴がAmazonで販売中！
地面から4cm、24時間の防水設計をクリアした実用性の高いシューズ。雨の日の外出や軽作業、通学まで幅広く対応できる。ゆったりとした幅広の設計で足への圧迫感を軽減しており、長時間着用しても疲れにくい快適な履き心地を実現している。※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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水深4cmまでの静水に24時間浸しても浸水しない防水設計を採用している。雨天時の外出はもちろん、水濡れが気になる環境での作業でも足元を濡らさず快適に保てる。
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幅広の設計を採用しているため、足の幅が広い人や甲が高い人でも窮屈さを感じにくい。ゆとりある内部空間が足への負担を和らげ、長時間の歩行でも疲れにくいのが魅力だ。
取り外しが可能なカップインソールを採用しており、中敷きだけを外して洗うことができる。常に靴内部を清潔に保てるため、毎日履き続ける通勤や通学での使用に最適だ。
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反射材を搭載しており、夜間の視認性を高めて安全な歩行をサポートする。暗い夜道でのウォーキングや仕事帰り、塾帰りの道中でも周囲に存在を知らせることができる。
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