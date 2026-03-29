「電話出てよ…」鳴り響く電話を無視して“手鏡”に夢中…。お気に入り上司にだけ媚びる「モンスターOL」の異常な生態【作者に聞く】
【漫画】本作を読む
社内に響き渡る電話の着信音。この会社では電話対応は事務員の仕事の一環となっていたが、事務員はそのとき何をしていたのか。驚くことに手鏡で自分の顔をうっとり眺めていたのである。
■周囲を振り回すモンスターOL
本作は実話がベースのエピソードだ。作者であるぷく子(@pukukoOL)はWebデザイナーとして働いているが過去にさまざまな職歴を持つ。出会った個性豊かな人たちとの出来事を漫画にしてブログにアップしており、本当にこんな人いるのかとツッコミたくなるエピソードばかりで読み応え抜群だ。
■客にまで同僚の悪口を言ってしまうという強烈な実態
著者によるとマッサンはちょっと個性的な性格でいつも周りを振り回すがなぜだか憎めない感じの子だという。仲良くする人としない人の線引きがはっきりしており、他人が褒められるのが嫌なタイプなので取り扱いが大変だそうだ。社内での言い争いは日常茶飯事であり、客にまで同僚の悪口を言ってしまうという強烈な実態も明かした。
クセありまくりのマッサンだが、エピソードを読み進めていくうちになぜか彼女のトリコになってしまう読者が続出している。一体なぜなのか、理由が知りたい人はほかの強烈エピソードも読んでみてほしい。いつの間にかマッサンのトリコになっているかもしれない。
取材協力:ぷく子(@pukukoOL)
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