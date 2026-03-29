お気に入りの人が来たらいち早くすり寄っていく


【漫画】本作を読む

社内に響き渡る電話の着信音。この会社では電話対応は事務員の仕事の一環となっていたが、事務員はそのとき何をしていたのか。驚くことに手鏡で自分の顔をうっとり眺めていたのである。

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社内ならまだしも、お客様に同僚の悪口を言ってしまうのは困りもの…


■周囲を振り回すモンスターOL

本作は実話がベースのエピソードだ。作者であるぷく子(@pukukoOL)はWebデザイナーとして働いているが過去にさまざまな職歴を持つ。出会った個性豊かな人たちとの出来事を漫画にしてブログにアップしており、本当にこんな人いるのかとツッコミたくなるエピソードばかりで読み応え抜群だ。

今回のエピソードは著者が事務員として働いていたころの話で、周囲を振り回すモンスターOLのマッサンが巻き起こすトラブルである。マッサンは著者と同じく事務員として勤務し好き嫌いがはっきりしている。お気に入りの部長が事業所にやってきたら仕事そっちのけで「部長が来るの待ってたんですよぉ」と甘え声を出しながら駆け寄るが、利用価値がない人に対しては容赦なく冷たい。

■客にまで同僚の悪口を言ってしまうという強烈な実態

著者によるとマッサンはちょっと個性的な性格でいつも周りを振り回すがなぜだか憎めない感じの子だという。仲良くする人としない人の線引きがはっきりしており、他人が褒められるのが嫌なタイプなので取り扱いが大変だそうだ。社内での言い争いは日常茶飯事であり、客にまで同僚の悪口を言ってしまうという強烈な実態も明かした。

クセありまくりのマッサンだが、エピソードを読み進めていくうちになぜか彼女のトリコになってしまう読者が続出している。一体なぜなのか、理由が知りたい人はほかの強烈エピソードも読んでみてほしい。いつの間にかマッサンのトリコになっているかもしれない。

取材協力:ぷく子(@pukukoOL)

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