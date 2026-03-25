むめい(@mumei10101)さんは、友人宅で飼われていた金魚のエピソードを漫画『友達が金魚を育て始めたらエグいことになった。』として公開し、大きな反響(エグい金魚報告含む)を呼んでいる。本作を描いたきっかけや、驚きの金魚の様子についてむめいさんに話を聞いてみた。

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『友達が金魚を育て始めたらエグいことになった。』1


■「生き残った1匹がヤバイ奴かも」数年後に再会した金魚は…

友人宅を訪れた際、5匹いたはずの金魚が1匹になっていた。落ち込む友人を前に、むめいさんは「生き残った1匹がヤバイ奴の可能性が出てきている」と独特な視点で励ます。二人はその金魚を主人公に見立て、物語の想像を膨らませて楽しんでいた。しかし、数年ぶりに再会したその金魚は、もはや金魚の域を超え「ちょっとした鯉」レベルの巨大魚に変貌していた……！

『友達が金魚を育て始めたらエグいことになった。』4


■「色はだいたい5色」ぼんやり浮かぶイメージを形にする制作秘話などインタビュー！

――金魚の絵も最高ですが、ハムスターがかわいすぎます。好きな動物はいますか？

昔飼っていたので猫が1番好きです。いつか飼いたいと思ってます。でもハムスターも見ていて癒やされます。

――お友達の巨大な金魚はたくさん泳いでましたか？

あんまり泳いでなかったです。たくさん泳げないくらい大きくなっていたので。

――エピソード内の思考の転換がすてきですが、普段からポジティブですか？

自分のことに対してはわりとネガティブですが、友達の悩みや相談には、こういう考え方もあるよ！とポジティブな提案をするのは好きです。

――コマの背景のセンスが素晴らしいですが、いつもすぐに思い浮かびますか？

塗りながら、次のコマはこうしよう。となんとなくぼんやり浮かんでいる感じです。色はだいたい5色にすることが多くて色の組み合わせはそのときの気分です。

『友達が金魚を育て始めたらエグいことになった。』7


■取材協力：むめい(@mumei10101)

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