「イヤァァァァァ ちょっとした鯉」友達の家の金魚に数年ぶりに再会したらエグいことに…【漫画の作者に聞く】
むめい(@mumei10101)さんは、友人宅で飼われていた金魚のエピソードを漫画『友達が金魚を育て始めたらエグいことになった。』として公開し、大きな反響(エグい金魚報告含む)を呼んでいる。本作を描いたきっかけや、驚きの金魚の様子についてむめいさんに話を聞いてみた。
【漫画】本編を読む
■「生き残った1匹がヤバイ奴かも」数年後に再会した金魚は…
友人宅を訪れた際、5匹いたはずの金魚が1匹になっていた。落ち込む友人を前に、むめいさんは「生き残った1匹がヤバイ奴の可能性が出てきている」と独特な視点で励ます。二人はその金魚を主人公に見立て、物語の想像を膨らませて楽しんでいた。しかし、数年ぶりに再会したその金魚は、もはや金魚の域を超え「ちょっとした鯉」レベルの巨大魚に変貌していた……！
■「色はだいたい5色」ぼんやり浮かぶイメージを形にする制作秘話などインタビュー！
――金魚の絵も最高ですが、ハムスターがかわいすぎます。好きな動物はいますか？
昔飼っていたので猫が1番好きです。いつか飼いたいと思ってます。でもハムスターも見ていて癒やされます。
――お友達の巨大な金魚はたくさん泳いでましたか？
あんまり泳いでなかったです。たくさん泳げないくらい大きくなっていたので。
――エピソード内の思考の転換がすてきですが、普段からポジティブですか？
自分のことに対してはわりとネガティブですが、友達の悩みや相談には、こういう考え方もあるよ！とポジティブな提案をするのは好きです。
――コマの背景のセンスが素晴らしいですが、いつもすぐに思い浮かびますか？
塗りながら、次のコマはこうしよう。となんとなくぼんやり浮かんでいる感じです。色はだいたい5色にすることが多くて色の組み合わせはそのときの気分です。
■取材協力：むめい(@mumei10101)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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■「生き残った1匹がヤバイ奴かも」数年後に再会した金魚は…
■「色はだいたい5色」ぼんやり浮かぶイメージを形にする制作秘話などインタビュー！
――金魚の絵も最高ですが、ハムスターがかわいすぎます。好きな動物はいますか？
昔飼っていたので猫が1番好きです。いつか飼いたいと思ってます。でもハムスターも見ていて癒やされます。
――お友達の巨大な金魚はたくさん泳いでましたか？
あんまり泳いでなかったです。たくさん泳げないくらい大きくなっていたので。
――エピソード内の思考の転換がすてきですが、普段からポジティブですか？
自分のことに対してはわりとネガティブですが、友達の悩みや相談には、こういう考え方もあるよ！とポジティブな提案をするのは好きです。
――コマの背景のセンスが素晴らしいですが、いつもすぐに思い浮かびますか？
塗りながら、次のコマはこうしよう。となんとなくぼんやり浮かんでいる感じです。色はだいたい5色にすることが多くて色の組み合わせはそのときの気分です。
■取材協力：むめい(@mumei10101)
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