43リットルの自由を、その背中に。旅から部活まで、すべてを支配する圧倒的キャパシティ【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
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一目で中身を掌握する、フルオープンの快感。出し入れのストレスをゼロにする革新設計【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
アウトドアの過酷な環境で培われたタフな耐久性と、洗練された都市生活にふさわしい機能美を高い次元で両立させたのが「アトラスシリーズ」だ。シームレスでフラットなデザインは、どのようなスタイルにも干渉せず、スマートな印象を周囲に与える。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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最大の特徴は、約43リットルという圧倒的な大容量にある。ノートパソコンやタブレットはもちろん、A3サイズの書類や教科書、さらには数日分の着替えまでを無理なく収納可能だ。宿泊を伴うトレッキングや旅行、荷物の多い部活動など、あらゆるシーンでその真価を発揮する。これほどの容量を誇りながらも、徹底した軽量化が図られており、持ち運びのストレスを感じさせない点も見逃せない。
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利便性を極めたのが、前面に採用されたフルオープンファスナーだ。スーツケースのように大きく開く仕様により、底に眠った荷物も一目で見渡せ、スムーズな出し入れを実現している。メインコンパートメント内部にはメッシュポケットやPC専用収納を完備し、トップやサイドのポケットと合わせることで、小物の整理整頓もシステマチックに完結する。
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この巨大な「移動する収納」を手にした瞬間、あなたの行動範囲は天候や場所の制約を脱ぎ捨て、どこまでも自由でエネルギッシュなものへと進化するだろう。
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