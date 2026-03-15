いよいよ2026年3月27日(金)から公開がスタートする、きかんしゃトーマスの新作映画『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』。公開を記念して、「ナムコポイントアプリ」ではプレゼントキャンペーンを実施中だ。

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きかんしゃトーマスの映画公開を記念した「ナムコポイントアプリ」のキャンペーンは3月31日(火)まで


『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』は2026年3月27日(金)から公開


■「ナムコポイントアプリ」って？

全国のナムコのお店をもっとお得に楽しめるのが「ナムコポイントアプリ」。店舗でのチェックインやミッション達成でポイントが貯まり、貯まったポイントはゲームの無料プレイに利用したり、限定サービスや特典と交換したりできる。また、このポイントはアプリ内のプレゼントの応募にも活用可能！今回の映画公開キャンペーンは、このプレゼント応募できる景品の1つだ。

■「きかんしゃトーマスプレゼントキャンペーン」の抽選で何が当たる？

新作映画の公開を記念した「きかんしゃトーマスプレゼントキャンペーン」では、抽選で2名に「プラレールトーマスの世界にようこそ！ベストセレクションセット」が当たる。

「プラレールトーマスの世界にようこそ！ベストセレクションセット」


立体交差や分岐、さらにはぐらぐらと不安定な吊り橋などのいろんなレール、トーマスの駅や踏切、車庫にトンネルなど、全20種類以上ものパーツが入ったプラレールトーマスをはじめるのにぴったりなセット。トーマスといたずら貨車が付属するので、自分でつなげたレールの上を走らせて遊べる。

応募は、アプリ内「ポイントを使う」→「プレゼントに応募する」→「きかんしゃトーマスプレゼント応募！」の順。応募期間は2026年3月31日(火)まで。プレゼントは4月下旬ごろに発送予定だ。

■まだある！トーマスのステッカーとぬりえを楽しめる

「あそびパーク」「あそびパークPLUS」の対象店舗では、映画の公開を記念してオリジナルステッカーを配布中。施設内ではぬりえを楽しむこともできる。ステッカーとぬりえは数量限定で、なくなり次第キャンペーンは終了する。特設サイトから開催店舗をチェックして、いち早く足を運んで！

オリジナルステッカー


ぬりえ


きかんしゃトーマス初のミュージカルムービー『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』と併せて、プレゼントキャンペーンを楽しもう！

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