きかんしゃトーマスの新作映画の公開を記念してナムコポイントアプリがプレゼントキャンペーンを実施中！
いよいよ2026年3月27日(金)から公開がスタートする、きかんしゃトーマスの新作映画『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』。公開を記念して、「ナムコポイントアプリ」ではプレゼントキャンペーンを実施中だ。
【写真】きかんしゃトーマスの新作映画公開を記念した「ナムコポイントアプリ」の豪華プレゼントを見る
■「ナムコポイントアプリ」って？
全国のナムコのお店をもっとお得に楽しめるのが「ナムコポイントアプリ」。店舗でのチェックインやミッション達成でポイントが貯まり、貯まったポイントはゲームの無料プレイに利用したり、限定サービスや特典と交換したりできる。また、このポイントはアプリ内のプレゼントの応募にも活用可能！今回の映画公開キャンペーンは、このプレゼント応募できる景品の1つだ。
■「きかんしゃトーマスプレゼントキャンペーン」の抽選で何が当たる？
新作映画の公開を記念した「きかんしゃトーマスプレゼントキャンペーン」では、抽選で2名に「プラレールトーマスの世界にようこそ！ベストセレクションセット」が当たる。
立体交差や分岐、さらにはぐらぐらと不安定な吊り橋などのいろんなレール、トーマスの駅や踏切、車庫にトンネルなど、全20種類以上ものパーツが入ったプラレールトーマスをはじめるのにぴったりなセット。トーマスといたずら貨車が付属するので、自分でつなげたレールの上を走らせて遊べる。
応募は、アプリ内「ポイントを使う」→「プレゼントに応募する」→「きかんしゃトーマスプレゼント応募！」の順。応募期間は2026年3月31日(火)まで。プレゼントは4月下旬ごろに発送予定だ。
■まだある！トーマスのステッカーとぬりえを楽しめる
「あそびパーク」「あそびパークPLUS」の対象店舗では、映画の公開を記念してオリジナルステッカーを配布中。施設内ではぬりえを楽しむこともできる。ステッカーとぬりえは数量限定で、なくなり次第キャンペーンは終了する。特設サイトから開催店舗をチェックして、いち早く足を運んで！
きかんしゃトーマス初のミュージカルムービー『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』と併せて、プレゼントキャンペーンを楽しもう！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Gullane (Thomas) Limited.
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全国のナムコのお店をもっとお得に楽しめるのが「ナムコポイントアプリ」。店舗でのチェックインやミッション達成でポイントが貯まり、貯まったポイントはゲームの無料プレイに利用したり、限定サービスや特典と交換したりできる。また、このポイントはアプリ内のプレゼントの応募にも活用可能！今回の映画公開キャンペーンは、このプレゼント応募できる景品の1つだ。
■「きかんしゃトーマスプレゼントキャンペーン」の抽選で何が当たる？
新作映画の公開を記念した「きかんしゃトーマスプレゼントキャンペーン」では、抽選で2名に「プラレールトーマスの世界にようこそ！ベストセレクションセット」が当たる。
立体交差や分岐、さらにはぐらぐらと不安定な吊り橋などのいろんなレール、トーマスの駅や踏切、車庫にトンネルなど、全20種類以上ものパーツが入ったプラレールトーマスをはじめるのにぴったりなセット。トーマスといたずら貨車が付属するので、自分でつなげたレールの上を走らせて遊べる。
応募は、アプリ内「ポイントを使う」→「プレゼントに応募する」→「きかんしゃトーマスプレゼント応募！」の順。応募期間は2026年3月31日(火)まで。プレゼントは4月下旬ごろに発送予定だ。
■まだある！トーマスのステッカーとぬりえを楽しめる
「あそびパーク」「あそびパークPLUS」の対象店舗では、映画の公開を記念してオリジナルステッカーを配布中。施設内ではぬりえを楽しむこともできる。ステッカーとぬりえは数量限定で、なくなり次第キャンペーンは終了する。特設サイトから開催店舗をチェックして、いち早く足を運んで！
きかんしゃトーマス初のミュージカルムービー『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』と併せて、プレゼントキャンペーンを楽しもう！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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