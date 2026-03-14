寝るだけで髪と肌をケア【モリピロ】6Aランクシルク100％の贅沢枕カバーがAmazonに登場！
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“寝るだけ美容”を始めよう。【モリピロ】6Aランクシルク100％の贅沢枕カバーがAmazonに登場！
直接肌や髪が触れる表面には、厳選された6Aランクのシルク100％生地を使用。非常に細くなめらかなシルク繊維が、就寝中の髪や肌への摩擦を軽減。寝返りによるこすれダメージをやわらげ、朝起きたときの髪の広がりや乾燥が気になる方にもおすすめ。さらにシルク面にはヒアルロン酸加工をプラスし、保水力を高めた設計に。乾燥対策やナイトケアアイテムとしても活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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裏面には、ユーカリ由来の天然植物繊維「テンセル」を採用。吸湿性・通気性に優れ、ムレにくく快適な寝心地を実現します。汗ばむ季節も、乾燥が気になる季節も、オールシーズン心地よく使えるのが魅力だ。
ファスナーはL字タイプのコンシール仕様。強度がありながら表から見えにくく、金具が頬に触れにくい設計。髪が引っかかりにくく、見た目もすっきり。使いやすさとデザイン性を両立。
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サイズは一般的な枕に対応する43×63cm。日常使いしやすく、洗濯機で洗えるので清潔をキープできる。シルクは「夏は涼しく、冬は暖かい」という特性があり、一年中快適に使えるのもポイント。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめ。
“寝るだけ美容”を始めよう。【モリピロ】6Aランクシルク100％の贅沢枕カバーがAmazonに登場！
直接肌や髪が触れる表面には、厳選された6Aランクのシルク100％生地を使用。非常に細くなめらかなシルク繊維が、就寝中の髪や肌への摩擦を軽減。寝返りによるこすれダメージをやわらげ、朝起きたときの髪の広がりや乾燥が気になる方にもおすすめ。さらにシルク面にはヒアルロン酸加工をプラスし、保水力を高めた設計に。乾燥対策やナイトケアアイテムとしても活躍する。
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