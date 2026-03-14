音楽でいっぱいのワクワク体験！新作映画タイアップイベント「MUSIC FESTIVAL」がトーマスランドで3月14日より開幕
富士急ハイランドにある、日本で唯一の「きかんしゃトーマス」の屋外型テーマパーク「トーマスランド」は、2026年3月14日(土)から5月10日(日)まで新作映画『きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』の公開を記念した特別イベント「トーマスランド MUSIC FESTIVAL」を開催する。
【写真】「トーマスランドPLAY ON！〜映画スペシャルVer.〜」イメージ
イベントでは、歌とダンスをテーマにしたさまざまな企画を展開。トーマスの世界観を楽しみながら、家族で参加できる内容がそろう。大人気のライブパフォーマンスショー「トーマスランドPLAY ON！」は、「うたおう♪おどろう！音楽祭」をテーマにした映画タイアップバージョンとして登場。パフォーマーと一緒に映画ソングや主題歌「みんなでひとつになる！」に合わせてダンスを楽しめる内容で、子どもたちが自然と笑顔になれるステージとなっている。
また、「立体迷路トーマスサーカス」は映画コラボ仕様に変更され、映画に関連したパネルやスタンプを楽しみながら迷路に挑戦できる。トーマスコースとニアコースの2コースをクリアした参加者には映画ステッカーをプレゼント。さらに、「トーマスのドキドキプレイグラウンド」には映画ぬりえコーナーが登場し、映画限定デザインのぬりえで自由に遊ぶことができる。
■「トーマスランド MUSIC FESTIVAL」イベント概要
開催期間：2026年3月14日(土)〜5月10日(日)
■トーマスランドPLAY ON！〜映画スペシャルVer.〜
ライブパフォーマンスショー「PLAY ON！」を映画タイアップバージョンで開催。パフォーマーと一緒に映画主題歌「みんなでひとつになる！」などの映画ソングに合わせてダンスを楽しめる。
開催日：2026年3月14日(土)〜15日(日)、3月20日(祝)〜22日(日)、3月28日(土)〜29日(日)、4月25日(土)〜26日(日)、4月29日(祝)、5月2日(土)〜5月6日(祝)
開催時間：各日14時〜
開催場所：トーマスモニュメント前※雨天時はトーマスのドキドキプレイグラウンドで実施
■立体迷路トーマスサーカス映画スペシャルVer.
[/SHEAD]映画仕様の特別迷路として登場。映画に関連したパネルやスタンプを楽しみながら迷路を巡ることができる。
開催期間：2026年3月14日(土)〜5月10日(日)
※荒天時はアトラクションが運休となる可能性あり
【映画ステッカープレゼント】
トーマスコース・ニアコースの2コースをクリアした参加者に映画ステッカーをプレゼント※なくなり次第終了
[SHEAD]トーマスドキドキプレイグラウンド 映画ぬりえコーナー
映画限定ぬりえで遊べるコーナーを設置。
開催期間：2026年3月14日(土)〜5月10日(日)
※ぬりえがなくなり次第終了
開催場所：トーマスのドキドキプレイグラウンド
料金：無料※別途ワンデイパス、トーマスランドパスまたは利用券が必要
■期間限定メニュー
イベント期間中は、トーマスランド内の各飲食施設でも映画と音楽をテーマにした限定メニューを販売する。見た目も楽しいフード、ドリンクやスイーツが、イベントの気分をいっそう盛り上げる。
【トーマスレストラン】
トーマスレストランでは、「ニアのメロディバターチキンカレー」(1500円)や「ニアのにこにこオレンジフルーツサンド」(750円)、「ニアとトーマスのなかよしパンケーキ」(500円)など、キャラクターの魅力を表現したメニューがそろう。
【ハット卿夫人のおやつ屋さん】
さらに、「ハット卿夫人のおやつ屋さん」ではオレンジ風味のさわやかなフロートドリンク「ドレミファソドー島オレンジフロート」(900円)を販売する。
【カインドリー夫人のキッチン】
「カインドリー夫人のキッチン」では「ストロベリー＆オレンジのぷるぷるメロディソーダ」(850円)を販売。カラフルなソーダを飲めば、気分がより上がりそう！
■富士急ハイランド施設概要
営業時間：
トーマスランド9時〜17時
富士急ハイランド9時〜19時※日によって異なる
※詳しくは公式サイトにて要確認
料金：入園料無料
・トーマスランドパス(トーマスランドアトラクションが乗り放題の1日券)
大人・中高生3000円〜3500円
小学生2500円〜2800円
幼児・シニア2000円〜2300円
・ワンデイパス：
大人6000円〜7800円
中高生5500円〜7300円
小学生4400円〜5000円
幼児・シニア2100円〜2500円
※日によって料金が異なる
交通：
車の場合：
新宿から中央自動車道で約80分、河口湖ICに隣接
東京から東名高速道路・御殿場IC、東富士五湖道路経由で約90分
バスの場合：
新宿から高速バスで約100分
東京から高速バスで約110分
いずれも「富士急ハイランド」下車
※首都圏のほか、名古屋、関西など30カ所以上から直通バスを運行
電車の場合：
JR中央本線大月駅で富士急行線に乗り換え、大月駅から約50分
富士急行線「富士急ハイランド駅」から直結
映画の公開とともに盛り上がるトーマスランド。ライブショーや迷路、限定メニューなど、子どもから大人まで楽しめる音楽イベントに足を運んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「トーマスランドPLAY ON！〜映画スペシャルVer.〜」イメージ
イベントでは、歌とダンスをテーマにしたさまざまな企画を展開。トーマスの世界観を楽しみながら、家族で参加できる内容がそろう。大人気のライブパフォーマンスショー「トーマスランドPLAY ON！」は、「うたおう♪おどろう！音楽祭」をテーマにした映画タイアップバージョンとして登場。パフォーマーと一緒に映画ソングや主題歌「みんなでひとつになる！」に合わせてダンスを楽しめる内容で、子どもたちが自然と笑顔になれるステージとなっている。
また、「立体迷路トーマスサーカス」は映画コラボ仕様に変更され、映画に関連したパネルやスタンプを楽しみながら迷路に挑戦できる。トーマスコースとニアコースの2コースをクリアした参加者には映画ステッカーをプレゼント。さらに、「トーマスのドキドキプレイグラウンド」には映画ぬりえコーナーが登場し、映画限定デザインのぬりえで自由に遊ぶことができる。
■「トーマスランド MUSIC FESTIVAL」イベント概要
開催期間：2026年3月14日(土)〜5月10日(日)
■トーマスランドPLAY ON！〜映画スペシャルVer.〜
ライブパフォーマンスショー「PLAY ON！」を映画タイアップバージョンで開催。パフォーマーと一緒に映画主題歌「みんなでひとつになる！」などの映画ソングに合わせてダンスを楽しめる。
開催日：2026年3月14日(土)〜15日(日)、3月20日(祝)〜22日(日)、3月28日(土)〜29日(日)、4月25日(土)〜26日(日)、4月29日(祝)、5月2日(土)〜5月6日(祝)
開催時間：各日14時〜
開催場所：トーマスモニュメント前※雨天時はトーマスのドキドキプレイグラウンドで実施
■立体迷路トーマスサーカス映画スペシャルVer.
[/SHEAD]映画仕様の特別迷路として登場。映画に関連したパネルやスタンプを楽しみながら迷路を巡ることができる。
開催期間：2026年3月14日(土)〜5月10日(日)
※荒天時はアトラクションが運休となる可能性あり
【映画ステッカープレゼント】
トーマスコース・ニアコースの2コースをクリアした参加者に映画ステッカーをプレゼント※なくなり次第終了
[SHEAD]トーマスドキドキプレイグラウンド 映画ぬりえコーナー
映画限定ぬりえで遊べるコーナーを設置。
開催期間：2026年3月14日(土)〜5月10日(日)
※ぬりえがなくなり次第終了
開催場所：トーマスのドキドキプレイグラウンド
料金：無料※別途ワンデイパス、トーマスランドパスまたは利用券が必要
■期間限定メニュー
イベント期間中は、トーマスランド内の各飲食施設でも映画と音楽をテーマにした限定メニューを販売する。見た目も楽しいフード、ドリンクやスイーツが、イベントの気分をいっそう盛り上げる。
【トーマスレストラン】
トーマスレストランでは、「ニアのメロディバターチキンカレー」(1500円)や「ニアのにこにこオレンジフルーツサンド」(750円)、「ニアとトーマスのなかよしパンケーキ」(500円)など、キャラクターの魅力を表現したメニューがそろう。
【ハット卿夫人のおやつ屋さん】
さらに、「ハット卿夫人のおやつ屋さん」ではオレンジ風味のさわやかなフロートドリンク「ドレミファソドー島オレンジフロート」(900円)を販売する。
【カインドリー夫人のキッチン】
「カインドリー夫人のキッチン」では「ストロベリー＆オレンジのぷるぷるメロディソーダ」(850円)を販売。カラフルなソーダを飲めば、気分がより上がりそう！
■富士急ハイランド施設概要
営業時間：
トーマスランド9時〜17時
富士急ハイランド9時〜19時※日によって異なる
※詳しくは公式サイトにて要確認
料金：入園料無料
・トーマスランドパス(トーマスランドアトラクションが乗り放題の1日券)
大人・中高生3000円〜3500円
小学生2500円〜2800円
幼児・シニア2000円〜2300円
・ワンデイパス：
大人6000円〜7800円
中高生5500円〜7300円
小学生4400円〜5000円
幼児・シニア2100円〜2500円
※日によって料金が異なる
交通：
車の場合：
新宿から中央自動車道で約80分、河口湖ICに隣接
東京から東名高速道路・御殿場IC、東富士五湖道路経由で約90分
バスの場合：
新宿から高速バスで約100分
東京から高速バスで約110分
いずれも「富士急ハイランド」下車
※首都圏のほか、名古屋、関西など30カ所以上から直通バスを運行
電車の場合：
JR中央本線大月駅で富士急行線に乗り換え、大月駅から約50分
富士急行線「富士急ハイランド駅」から直結
映画の公開とともに盛り上がるトーマスランド。ライブショーや迷路、限定メニューなど、子どもから大人まで楽しめる音楽イベントに足を運んでみてはいかがだろうか。
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