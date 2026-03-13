À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ÎMy¥Þ¥Ã¥¡¼´°À®¡ª¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤àÁÏºîÂÎ¸³¡Ö¥«¥¯¥ï¥¯¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ
¥¼¥Ö¥é³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥«¥¯¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÆÏ¤±¤ë¡Ökakuwaku(¥«¥¯¥ï¥¯) ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(°Ê²¼¥«¥¯¥ï¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È)¡×¤ÎÂè4²ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ)¤«¤é3·î29Æü(Æü)¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦Æó»Ò¶ÌÀî¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ï¥¤¥Þ¥Ã¥¡¼¤òºî¤ì¤ë
¥«¥¯¥ï¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿°ìÈÌ¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¼ê¤ÇÉÁ¤¯¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¼¥Ö¥é¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤äµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç3²ó¼Â»Ü¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¹ç·×64¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
Âè4²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥ºÃæ±û¹¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¹¡ß¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¡£»²²ÃÈñÌµÎÁ¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ï¥¤¥Þ¥Ã¥¡¼¤òºî¤Ã¤Æ»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢£¿Æ»Ò¤äÍ§¿Í¤È³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ï¥¤¥Þ¥Ã¥¡¼ºî¤êÂÎ¸³
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ï¥¤¥Þ¥Ã¥¡¼¤Î¥é¥Ù¥ë¤È¡¢¥é¥Ù¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤ëÁ°¤Î¥Ï¥¤¥Þ¥Ã¥¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¥¼¥Ö¥é¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ®µ¶ñ¤ÇÀìÍÑ¥é¥Ù¥ë¤Ë¼«Í³¤ËÉÁ¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Þ¥Ã¥¡¼¤òÀ©ºî¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥¼¥Ö¥é¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖHi! Mckee¡×¤Î¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëMy¥Þ¥Ã¥¡¼¤¬´°À®¤¹¤ë¡£ÁÏÂ¤ÎÏ¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ»Ò¤äÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ)¡Á3·î29Æü(Æü) ³ÆÆü11»þ¡Á19»þ
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¹¡ß¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö2026 at Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥ºÃæ±û¹¾ì
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî1-14-1 Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º
ÂÐ¾Ý¡§Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ê¤·(¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼)
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
½êÍ×»þ´Ö¡§15Ê¬¡Á20Ê¬ÄøÅÙ
¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§ÅöÆü»²²ÃÀ©(¿½¤·¹þ¤ßÉÔÍ×)
¡¦ÅöÆü¤Ï¡¢±ø¤ì¤Æ¤â¤è¤¤ÉþÁõ¤Ç¤ÎÍè¾ì¿ä¾©
¡¦½êÍ×»þ´Ö¤ÏÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¡¦³ÆÆü¤È¤âÍÑ°Õ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ÏµÏ¿¤ª¤è¤Ó¹ÊóÌÜÅª¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤Ï¥¼¥Ö¥é´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Î¹ÊóÊª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¯¥ï¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¢£Âè1²ó(2025Ç¯7·î³«ºÅ)¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÉÁ¤³¤¦¡ªµðÂçHi! Mckee¥Ñ¥º¥ë¡×
¥Ï¥¤¥Þ¥Ã¥¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆµðÂç¥Ñ¥º¥ë¤Ë³¨¤òÉÁ¤¡¢ºÇ¸å¤ËÂç¤¤Ê¡ÖHi! Mckee¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£
¢£Âè2²ó(2025Ç¯7·î³«ºÅ)¡Ö¶õÃæ¤Ë¤â¤ª¤¨¤«¤¤À¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ÎHi! MckeeTown·×²è¡×
¥Ï¥¤¥Þ¥Ã¥¡¼¤Ç²È¤ä´ÇÈÄ¤Ë¿§¤òÅÉ¤ê¡¢»æ¤Ë¤â²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Ë¤âÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¼¥Ö¥é¤Î¿·µ»½Ñ¡Ökaku lab.¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¶õÃæ¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯ÂÎ¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢Hi! MckeeTown¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¡£
¢£Âè3²ó(2025Ç¯10·î³«ºÅ)¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¥«¥é¥Õ¥ë¤ª¤¨¤«¤¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡×
¹Ö»Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥Þ¥Ã¥¡¼¤ä¥Þ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¯¥ê¥Ã¥«¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥¼¥Ö¥é¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê²èÍÑ»æ¤Ë¼«Í³¤Ë³¨¤òÉÁ¤¡¢ÀÚ¤êÅ½¤ê¤·¤Æ¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤òºî¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ï¥¼¥Ö¥é¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ökaku lab.¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¢£¥¼¥Ö¥é¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖHi! Mckee¡×¤È¤Ï
¡ÖHi! Mckee¡×¤Ï¡¢¥¼¥Ö¥é¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ëÌýÀ¥Þ¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ï¥¤¥Þ¥Ã¥¡¼¡×¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¤â¤È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¡Ö²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ªÁÏ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò°ú¤½Ð¤¹Â¸ºß¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿´¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡¢Hi! Mckee Town¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥à¡¼¥É¥Þ¡¼¥«¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥¯¥ï¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤â¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤¬ÆÃÊÌ¤Ê1ËÜ¤ËÊÑ¤ï¤ëËÜÂÎ¸³¡£µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢ÉÁ¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
