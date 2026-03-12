1日に二度も！あのアニメキャラで呼ばれたかわいい娘のリアクションは？／メガネっ子ゆずぴーの日常#14【作者に聞く】
福岡在住のチャチャモ シトロンさん(chachamo_citron)は、4歳になったばかりの一人娘・ゆずぴーの子育てに日々奮闘中。心優しいゆずぴーの天使っぷりや、1歳頃に診断された「弱視」に関するエピソードを漫画で描いて人気を集めている。
ウォーカープラスで連載中のコミックエッセイ『メガネっ子ゆずぴーの日常』は、Instagramでアップされていた弱視のエピソードを加筆・修正して新しく描いていく。ある日、ゆずぴーの目に現れた小さな異変。そこから「弱視」と診断されてメガネでの矯正・治療が始まるが、それまでと変わらず元気いっぱいに日々を過ごすゆずぴーとチャチャモ家の日常をお届けする。今回は、おでかけ時に自分じゃない名前で呼ばれてゆずぴーが「？」になったときのエピソードを紹介。
■ゆずぴー、自分以外の名前で呼ばれて「？」再び…
今回のエピソードでは、たまたま乗り合わせた電車内で「アラレちゃんやね〜」と声を掛けられたシーンが描かれているが、そのときの心境はどうだったのだろうか？
「その方は悪気なく微笑ましく仰られていて、アラレちゃんというキャラクター自体はとってもかわいいので、特に私自身は嫌な思いはしていないのですが、ゆずぴーがどう受け取るかのほうが気になっていました」
出かけ先のお店でも同様に「アラレちゃんに似てますね」と言われる。ゆずぴーの反応や、たとえばその後「アラレちゃんてどんな漫画なの？」と問われた際の答え方などが気になるところ。
「私自身がアラレちゃんの漫画に詳しくなくて、当時娘も興味を持っていなかったので詳しく説明はしていないです。もしも『どんな子なの？』と聞いてきたら、一緒にアニメを観てみたいなと思っています」
見ず知らずの人にメガネについて言及されることはよくあるのだろうか？その際にチャチャモさんが感じたことや受け止め方は？
「外ではときどき同じ経験をされた親御さんたちから話しかけられることはあります。『うちの子も遠視なんです〜』や『小学生になったらメガネ卒業しました〜』など、体験談を聞けるのはありがたいなと感じてます」
拗ねてしまうゆずぴーが微笑ましく感じられた今回のエピソード。チャチャモ家が「弱視」と向き合っていく様子をハートフルに描くチャチャモ シトロンさんの漫画を、今後もお楽しみに！
