「矛と盾どちらが最強か」論争に女子高生が終止符!?彼女が最強と語るものは？その理由が素晴らしすぎた【作者に聞く】
学校の帰り道、女子高生2人が何やら話をしている。ひとりの女子高生が「さてここで問題――絶対つらぬかれない盾と絶対につらぬく矛。どっちが最強だと思う？」と突然、問題を出すところからこの物語は始まる。友人の女子高生は「は？いきなりどうした」と面食らっているが、お構いなしに会話は進む。「私は盾だと思う！」と主張する女子高生。読者も「ほぉ〜！」と感動するその理由とは…？
友人は「攻撃できる矛じゃない？」と切り返すが、「いやいや、ちがうのよ」と自信満々の彼女。「どうして？」と聞く友人に対して「説明しよう」と持論を展開し始めた。「ほほぉ〜」と唸りたくなるその持論と、ラストのオチまでぜひ読んでみてほしい作品である。
本作『矛と盾どちらが最強かの話』を描いたのは、おもにイラスト業の活動をしているKYAN-DOGさんである。これまで単行本『ぼくのキャノン』(著：池上 永一)の装丁画などを手がけてきた経歴を持ち、2025年3月に『会話』という作品で「pixivマンガ月例賞」を受賞。KYAN-DOGさんは「これまでも気の迷いで衝動的に漫画を描くこともありましたが、本格的に描きはじめたのはここ1年です」と話す。
KYAN-DOGさんに『矛と盾どちらが最強かの話』について話を聞いてみた。
――「矛盾」は中国の故事成語ですが、「矛盾」をテーマに描こうと思ったきっかけを教えてください。
ひとことで言えば「矛盾の矛盾」に気づいたってことですかね。矛(ホコ)だと刺すことしかできませんが、盾なら守れるしなんなら殴れるし？…で、“防御は最大の武器”だと気づいたんですが…。これが説明するには難しいので漫画ならわかりやすくなるかなと思ったのがきっかけです。
――「矛盾」のほかに、KYAN-DOGさんが好きな故事成語や、女子高生の登場人物に語らせたい故事成語はありますか？
「焼肉定食」ですかね。すみませんウソです。実は「七転び八起き」も語らせたいテーマです。子どもが「7回転んだら起き上がるのも7回じゃない？」という話をしまして、まさにこの古事成語の矛盾に気づいたわけです。次はそういうテーマも掘り下げてみたいですね。
しかしながら、本当に好きな言葉は「大盛無料」です。ウソですごめなさい。おあとがよろしいようで！
今回も楽しい話を聞かせてくれたKYAN-DOGさんは現在、本格的に漫画家を目指している。タテヨミ漫画も執筆中で、「ジャンプTOON NEXT！」(集英社)で連載中の『のろわれ上手のやおよろず』は「第3回ジャンプTOON NEXT！新人賞」にて佳作を受賞。『のろわれ上手のやおよろず』は、ポンコツなギャルたちの噛かみ合わない会話がおもしろく、またギャルに振り回される主人公も愛すべきポンコツ男子である。「コックリさん」「呪いのミイラ」などの都市伝説を題材に扱ったストーリー展開にもドキドキ！気になる人はこちらの作品もぜひ読んでみて。
取材協力：KYAN-DOG
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
