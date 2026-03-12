微粒子もニオイも逃さない。3層フィルターの高効率モデル【シャオミ】の空気清浄機がAmazonに登場中‼
静かに、賢く、清潔に。毎日を整えるスマート空気清浄機【シャオミ】の空気清浄機がAmazonに登場!
シャオミの空気清浄機は、約40平方メートルの空間を15分で浄化でき、最大60平方メートルまで対応するため、広いリビングや寝室、オフィスでもしっかりと空気を整えてくれる。H1N1ウイルスや大腸菌、黄色ブドウ球菌などの有害物質も効果的に低減し、空気の質を大きく変えてくれる一台だ。
PM2.5とPM10を測定するデュアルレーザーセンサーが空気質をリアルタイムで監視し、自動モードでは空気の状態に合わせて浄化速度を自動調整。有機ELディスプレイにはPM値とカラーライトが表示され、空気の状態をひと目で確認できる。操作はタッチ式で直感的に扱える。
ナイトモードでは33.7デシベルの静音設計で、睡眠の妨げにならない静かさを実現。マイナスイオン機能がこもった空気をリフレッシュし、室内をより快適に保つ。アプリ連携にも対応しており、外出先から電源を入れたり、帰宅時間に合わせて空気を整えたりと、スマートな使い方ができる。
グリルはネジを外すだけで簡単に取り外せ、ファンやダクトにアクセスできるため、内部の清掃もスムーズ。二次汚染を防ぎながら、長く安心して使える空気清浄機だ。
