え、すごい！汚れもニオイもすっきり落ちる！【アイリスオーヤマ】のドラム式洗濯機がAmazonに登場中‼
5つのセンサーを搭載、乾燥まで任せられる【アイリスオーヤマ】のドラム式洗濯機がAmazonに登場!
アイリスオーヤマのドラム式洗濯機は、限られたスペースにも設置しやすい台無タイプのアイテムだ。
独自の「ファイブセンシング」技術により、温風温度・庫内温度・吸気温度・衣類量・運転時間の5つのセンサーで乾燥を制御し、衣類をムラなくしっかり乾かす。80パーセント乾燥でふんわりとシワを抑えた仕上がりを実現。
温水洗浄機能により、頑固なニオイや黄ばみにも対応できる。
ドラム式ならではのたたき洗いで、縦型洗濯機に比べて大幅な節水効果も期待できる。日々の洗濯を、より快適に、より効率的にしてくれること間違いなしだ。
