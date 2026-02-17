「マジ神！」寂れた石像を「神友(しんゆう)」と呼んで自撮り→孤独な田舎の配達で起きた「救いの奇跡」に感動【作者に聞く】
現役の郵便局員である送達ねこ(@jinjanosandou)さんは、同僚や他局から寄せられた実体験を漫画化した『郵便屋が集めた奇談』を連載している。今回紹介するのは、東北の郵便局に勤める宮澤さんから届いた、都会から転勤してきた若手局員・スエ君にまつわる不思議な物語だ。
■お地蔵さんとの奇妙な友情
都会から東北の田舎町へやってきたスエ君は、周囲の心配をよそに「激エモ」「最高かよ」と現地の風景を満喫していた。そんな彼が最も気に入ったのが、配達エリアに立つ古びたお地蔵さんだ。彼はそのお地蔵さんを「マジ神」とリスペクトし、「神友(しんゆう)」と呼んでツーショット写真を撮るほど心酔していた。地元の人たちからも忘れ去られていた存在だったが、スエ君にとっては孤独な配達業務のなかでの大きな「救い」となっていたのだ。
そんなあるとき、スエ君はお地蔵さんに救われるという不思議な事件に遭遇する。この話を送達ねこさんに伝えた宮澤さんは、当初は半信半疑だった。しかし、漫画を通じてスエ君がどれほどお地蔵さんを慕い、精神的な支えにしていたかを知り、今では宮澤さんもそのお地蔵さんにお供えをしているという。
■郵便局員だけが知る現場の怪異
送達ねこさんの元には、全国の郵便局員からさまざまな体験談が寄せられている。例えば「夜勤者には心霊現象に関する申し送りがある」「交差点で赤ん坊を見たら最寄りの神社へ入れと言われている」といった、その土地や局ならではの不気味な証言だ。ほかにも、不在票を切らされた女性が目の前で消えるといった、配達員だからこそ遭遇する生々しい怪異も多い。
会社で働く人の苦労や悩みも織り込まれたこれらの奇談は、読者から「背筋がゾクッとするけれどおもしろい」と大きな反響を呼んでいる。日本のどこかの町で、今日もお地蔵さんや見えない存在が郵便配達員の安全を静かに見守っているのかもしれない。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
