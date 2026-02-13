混ぜて入れるだけ。できたてヨーグルトが毎日の習慣に【アイリスオーヤマ】のヨーグルトメーカーがAmazonに登場!
発酵も、低温調理も、この一台。食卓がもっと楽しくなる【アイリスオーヤマ】のヨーグルトメーカーがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのヨーグルトメーカーは、市販の牛乳とお好みのヨーグルトを用意するだけで、できたての美味しいヨーグルトが手軽に作れるヨーグルトメーカーだ。毎日の食卓にフレッシュなヨーグルトを加えられるほか、豆乳ヨーグルトにも対応し、好みに合わせたアレンジが楽しめる。
7種類の自動メニューを搭載し、ヨーグルトだけでなく塩麹や甘酒、サラダチキンなどの発酵・低温調理メニューも簡単に作れるため、食卓にもう一品ほしい時にも活躍する。
作り方をすぐに確認できるレシピ本が付属し、料理の幅が自然と広がるのも魅力だ。
シンプルで可愛らしいパッケージはギフトにも選びやすく、初めての発酵調理にも取り入れやすい。毎日の食生活をやさしく整えてくれる一台となっている。
