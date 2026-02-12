毛穴まで届く極小泡。毎日のシャワーがスキンケアに変わる【サロニア】のシャワーヘッドがAmazonに登場中‼
頭皮も肌もすっきり。ウルトラファインバブルで心地よい洗い上がり【サロニア】のシャワーヘッドがAmazonに登場!
サロニアのシャワーヘッドは、微細な泡が毛穴の奥まで入り込み、汚れをしっかり落とすウルトラファインバブルを搭載したシャワーヘッドだ。スカルプジェットモードでは、ファインバブルを含んだ勢いのあるジェット水流が頭皮や髪に付着した汚れをすっきり洗い流し、日々のヘアケアをより快適にしてくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
温ミストは毛穴より小さなミストが肌を包み込むように広がり、やさしく洗い上げるのが特徴だ。
節水設計のため、水の使用量を抑えながらしっかり洗える点も魅力になっている。
バレンタインやホワイトデー、クリスマス、新生活、入学・卒業祝い、就職祝い、父の日・母の日など、幅広いシーンで贈り物として喜ばれるシャワーヘッドとなっている。
