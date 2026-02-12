ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

もう料理に悩まない！1台16役で毎日ラクうま【ティファール】最新電気圧力鍋はAmazonで好評販売中！

スクリーンショット 2025-11-30 232404


発酵＆ベイクでパンまで焼ける！時短料理から本格料理まで幅広い料理が簡単にできる1台16役。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-11-30 232416


圧力調理だから、調理時間を最大1/3まで短縮！・旨味が凝縮・柔らかくジューシー・ふっくらした粒立ち・煮崩れしない。

スクリーンショット 2025-11-30 232422


球状の煮込み鍋でムラなく熱が伝わり、短時間で味がしみこむ圧力調理だからおいしく仕上がる。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-11-30 232428


1台16役のコンパクト電気圧力鍋(8つの調理モード:圧力調理・蒸す・煮る・炒める・低温調理・無水・発酵・ベイク、4種類の炊飯モード:白米・玄米・餅米、お粥、4つのレシピモード:カレー・角煮・豆類・なべ)