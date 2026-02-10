¥³¥ß¥Ã¥¯PEANUTS¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬¥¢¡¼¥È¤Ë¡ª¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¡Ö¥á¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢¡¼¥È¡×Å¸¤¬¿·½É¤Ç4Æü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ
2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¡Á16Æü(·î)¤Î4Æü´Ö¡¢¿·½É¥Ò¥ë¥È¥Ô¥¢ ¥¢¡¼¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Æ¡ÖGAAAT¥á¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢¡¼¥ÈÅ¸ -PEANUTS Collection-¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤ª¼êÆþ¤ì¤¤¤é¤º¤ÇÈ¾±Êµ×Åª¤ËÈþ¤·¤µ¤òÊÝ¤Ä¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¿¤Á¤Î¿·´¶³Ð¥¢¡¼¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅ¸¼¨ºîÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡ÖSleep¡×¡ÖFriends¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â
¢£¸÷¤È³ÑÅÙ¤ÇÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª32ÁØ¹½Â¤¤ÎÎ©ÂÎ¥¢¡¼¥È
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢¡¼¥È(MCA)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¡£¶âÂ°¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¡¢ºÇÂç32ÁØ¤â¤ÎÎ©ÂÎ¹½Â¤¤ÈÆÃ¼ìUVÅÉÎÁ¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤ä¸÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤³¤í¡£Ä«¤Î¼«Á³¸÷¤Ç¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê±¢±Æ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢Ìë¤Î¾ÈÌÀ¤Ç¤Ï¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Êµ±¤¤¬¤¤é¤á¤¯¡£Æ±¤¸ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë--¤½¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë°ìËç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼¾µ¤¤Ë¤â·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¤â¶¯¤¤¡ª¤ª¼êÆþ¤ì¤¤¤é¤º¤ÇÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë
»æ¤ä¥¥ã¥ó¥Ð¥¹ÁÇºà¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼¾µ¤¤äÆü¾Æ¤±¤Ë¤è¤ëÎô²½¤¬¤Ä¤¤â¤Î¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¿§¤¢¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤½¤ÎÅÀ¡¢¥á¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢¡¼¥È¤Ï¶âÂ°ÁÇºà¤À¤«¤é¼¾µ¤¤ä·ÐÇ¯ÊÑ²½¤Ë¶¯¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¼êÆþ¤ì¤âÉ¬Í×¤Ê¤·¡£°ìÅÙ¾þ¤ì¤Ð¡¢²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ö¾þ¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤É¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¢£À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡ª¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ÎÆÃÊÌ´¶
¤µ¤é¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£À©ºî¿ô¤Î¾å¸Â¤Ï³Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó750Ëç¤È·è¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯°ìËç¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂ¸ºß¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤â¹â¤¯¡¢¾ÚÌÀ½ñ¤ÈÊÝ¾Ú½ñ¤âÉÕÂ°¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìËç¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¢£Å¸¼¨ºîÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìËç¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦
Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡ÖSleep¡×(44Ëü±ß)¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀÖ¤¤¸¤¾®²°¤Î¾å¤ÇÌ²¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ò¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¥³¥é¡¼¥¸¥åÉ÷¤ËÉ½¸½¤·¤¿°ìËç¡£¡ÖFriends¡×(44Ëü±ß)¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥ë¡¼¥·¡¼¡¢¥é¥¤¥Ê¥¹¡¢¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¥¸¥°¥¶¥°ÌÏÍÍ¤â¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÀÖ¤¤¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°Ãç´Ö¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖReading time¡×(9Ëü9000±ß)¤ä¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ÎÂç±þ±çÃÄ¤¬¸«¼é¤ë¡ÖBeware of too many spectators¡×(9Ëü9000±ß)¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¡£
¢£Íè¾ìµÇ°¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¸ÂÄêPEANUTS¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖPEANUTS¡×¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡ÖArtCard¡×(Á´8¼ï)¤È¡ÖSticker¡×(Á´8¼ï)¤Î2¼ïÎà¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¥¥á¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ð¥¹¤Ç¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Ê¤É¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤º¤é¤ê¡£Íè¾ìµÇ°¤ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¡Á16Æü(·î)¤Î4Æü´Ö¤Î¤ß¡£»öÁ°Í½Ìó¤ò¤¹¤ì¤ÐÍ¥ÀèÅª¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¤¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìËç¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¡¢¿·½É¤Ø½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¡ÖGAAAT¥á¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢¡¼¥ÈÅ¸ -PEANUTS Collection-¡×
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¡Á16Æü(·î)
»þ´Ö¡§11»þ¡Á18»þ ¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï15»þÊÄ¾ì
²ñ¾ì¡§¿·½É¥Ò¥ë¥È¥Ô¥¢ ¥¢¡¼¥È¥¹¥¯¥¨¥¢
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
