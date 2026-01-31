冷たさキープでおいしく♪【サーモス】の魔法びんストローマグがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
はじめてのマグにもおすすめ【サーモス】の魔法びんストローマグがAmazonで販売中！
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
飲み口とパッキンが一体の新構造。付けやすく外しやすい。カチッと閉まってもれない。ボタンが大きく押しやすく進化。フタが大きく開いて飲みやすく、本体も机も傷つきにくい。シリコーン底カバー付き。
→【アイテム詳細を見る】
ハンドル取り外しOK。取り外しのできるハンドル付きで、2通りの使い方ができる。
ストローとパッキンが一体の新構造。魔法びん構造だから冷たさをキープ。カチッと閉まるもれないフタや、すべりにくいソコカバーなど使いやすさにもこだわり。交換用ストローセットも付属。
→【アイテム詳細を見る】
ベビーストローマグ専用ポーチ APK-350 が登場。バックル付きで、ベビーカー・マザーズバッグに取り付けOK。マグを傷つきから守る。サーモス製まほうびんのベビーストローマグ350ミリリットル専用。
はじめてのマグにもおすすめ【サーモス】の魔法びんストローマグがAmazonで販売中！
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
→【アイテム詳細を見る】
ハンドル取り外しOK。取り外しのできるハンドル付きで、2通りの使い方ができる。
ストローとパッキンが一体の新構造。魔法びん構造だから冷たさをキープ。カチッと閉まるもれないフタや、すべりにくいソコカバーなど使いやすさにもこだわり。交換用ストローセットも付属。
→【アイテム詳細を見る】
ベビーストローマグ専用ポーチ APK-350 が登場。バックル付きで、ベビーカー・マザーズバッグに取り付けOK。マグを傷つきから守る。サーモス製まほうびんのベビーストローマグ350ミリリットル専用。