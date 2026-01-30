【お届け先は推し!?】ギャップにハマる読者続出！イカついお姉さんに課金されそうになる配達員の苦悩【作者に聞いた】
出前サービスでバイトしながらも、配達先のいかついお姉さんが苦手だった青年。しかしある日、お姉さんの声が推しのVtuberと同じだと気付き――!?
漫画家の頼間リヨ(@R4_119)さんの創作漫画「配達先のお姉さんが怖すぎる話」に、X(旧：Twitter)で12万件を超えるいいねとともに「こういう展開大好き」「この先気になる」と反響が集まっている。現在、comic HOWL(一迅社)にて「シカバネーゼ」貫徹(脚本・構成) / jon-YAKITORY(原案・監修))を連載中の頼間リヨさん。自主制作作品として「配達先のお姉さんが怖すぎる話」を描いたきっかけや、作品へのこだわりを訊いた。
本作を制作したきっかけについて伺うと、「推しの意外な一面がみたいという案からでした」と語る作者の頼間リヨさん。ギャップが魅力的なキャラクターについても、「元々強めな外見のお姉さんが好きで、よく描いているのですが 今回のこだわりはやはり大きな身長です。身長差のある男女ってかわいいですよね。怖いかもって思ったら外見の人がふにゃっと笑ってくれたらそれだけで好きになっちゃいます」と、ギャップ描写のこだわりを教えてくれた。
登場人物である2人の関係性もまた、「推しが実は配達先のお客さんだった」という意外性のある設定になっている。頼間さんは、「学生同士でなど関係性をいろいろ考えましたが、『絶対に進展しないだろうな』という場面からお届けイーツァーになりました。2人だけの特別感を楽しんでいただけたらと思います」と設定についての裏話を語った。
意外性のある展開やキャラクター描写で、多くの読者を惹きつけている「配達先のお姉さんが怖すぎる話」。本作は自主制作の作品となっているが、商業連載でも活躍中の頼間さんに、今後の展望について伺うと、「もっと表現力を身につけて、連載も自主制作にも力を発揮したいです」と意欲を覗かせた。
推し活に励んでいる人にこそ、ぜひ読んでほしい一作。今後の2人の展開からますます目が離せない。
取材協力：頼間リヨ(@R4_119)
