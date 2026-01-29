「どうして？私はこれからなのに…」多忙な日常が一転！休職することになった20代女性の人生を描く【作者インタビュー】
小さい頃から漫画や本が好きだったみぞグミ絵璃(@mizogumi)さんは、「&Sofa」(講談社)にて「すってんてんちゃんお休み日記」という作品を連載していた新人漫画家さん。2023年11月には「アルバイターてんちゃん、社会のレールに乗る」を含む1話〜3話をSNSに投稿し、9300超えのいいねが付いた。昼は福祉の施設で非常勤職員、夜はカフェでアルバイトをして働き詰めのてんちゃんが、ひょんなことで休職することから物語は始まる。20代女性の平凡な日常を描き、ほんわかしたタッチの絵がなんとも魅力的だ。本作を描くようになった理由や裏話などについて、みぞグミ絵璃さんにインタビューした。
"エネルギーというのは食事で補給すれば無限に湧いてくるもの"だと、これまで自分の身体というものをあまり意識したことがなかったというみぞグミ絵璃さん。自身の休職経験から「疲れているときの身体感覚やリラックスしているときの身体感覚を感じ取れるようになりました。もしかしたら多くの人が当たり前に知っていることばかりかもしれないのですが、私はそれを知る機会がなかったので、描いてみたいと思いました」と制作のきっかけを話す。
本作を描くにあたって一番苦労したことは、描きたいことがたくさんあるなかで短いページ数にまとめることだったという。みぞグミ絵璃さんは「描くほどでもないような些細なことでも、てんちゃんたちの物語において大切なことのように感じてしまうんです」と振り返り、「上手に描写の取捨選択ができるようになりたいです」と、今後の制作における課題でもあると教えてくれた。
作中ではてんちゃんが仕事帰りにいつも肉まんを買っている様子が描かれている。てんちゃんにとっての肉まん、それは今のみぞグミ絵璃さんにとってのマッサージ屋さんなのだそうだ。「会社員時代は、退勤後に急に『歩いて家に帰るのは無理だ』と感じることがあり、そういうときはマッサージをしてもらってからでないと家に帰れませんでした。今でも、どうしても自分で癒やせない疲れはマッサージ屋さんに癒やしてもらっています」と語るみぞグミ絵璃さん。…ちなみにお好みのマッサージはタイ古式マッサージだという。
ほんわかした作画で描かれる本作「すってんてんちゃんお休み日記」。電子書籍化されるほどの人気作品をぜひ一度読んでみてはいかがだろうか。
取材協力：みぞグミ絵璃(@mizogumi)
