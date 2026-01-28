ピーターラビット(TM)の重箱に「泉屋」スペシャルクッキーが46枚も！100箱限定のクッキーセットが「元町ファクトリーOnline Shop」から登場
イギリスの絵本作家ビアトリクス・ポター(TM)が生み出したキャラクター「ピーターラビット(TM)」のデザインを取り入れた重箱スタイルのティン缶に、7種類46枚のクッキーを詰め合わせたクッキーセットが「元町ファクトリーOnline Shop」に登場。
【写真】「ピーターラビット(TM)」デザインの重箱に詰められた「泉屋」のスペシャルクッキー
■老舗の「泉屋」が手がける正統派クッキーをたっぷり味わえる！
「ピーターラビット(TM)重箱クッキーセット」(1万3200円)に封入されているのは、日本で初めてクッキーを販売した「泉屋」のスペシャルクッキー。1927年(昭和2年)に個人宅で創業して以来、スコットランドの家庭で焼かれていたホームメイドクッキーのおいしさを今に伝える「泉屋」の、素朴でぬくもりのある味わいを楽しめる。
7種類46枚ものクッキーが収まる缶は、180×180×110ミリの重箱。1段あたりの高さ(内寸)は43ミリと、まさに重箱のようなサイズ感。食べ終わったあとは、運動会やピクニックのお弁当箱や、ティーパーティーのお菓子入れ、はたまた小物入れとしても活用可能だ。
■販売は「元町ファクトリー」のオンラインページにて！
このクッキーセットは、有名ブランドとキャラクターのコラボ企画を手がける「元町ファクトリー」が販売を行う。
予約の受付はすでにスタートしており、2026年2月1日(日)までの期間を設けているものの、限定数はわずか100箱と予約数量には限りがある。期間中も予定数に達し次第、受付は終了となるので、欲しい人は早めに注文しておくのがおすすめだ。
自宅用はもちろん、贈り物としてもよろこばれる特別な逸品！まずは「元町ファクトリー」の販売ページをチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2025
