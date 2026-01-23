泊まるだけで楽しい！羽田空港直結ホテルの「セサミストリート」コラボルーム、限定グッズ付きで販売中
羽田空港のT3(第3ターミナル)に直結するホテル「ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港」では、セサミストリートのコラボルームが展開中だ。
【画像】コラボルームは2部屋！豪華ノベルティも
■遊んで学べる「家族で楽しむセサミストリート」ルーム
用意されたコラボルームは2タイプ。ひとつめは、“遊ぶ・学ぶ・楽しむ”をテーマにした「家族で楽しむセサミストリート」ルーム。カラフルでポップな客室の壁紙には、迷路や間違い探しがデザインされており、親子で夢中になれる仕掛けが詰まっている。
さらに、キャラクターとの背くらべができる等身大パネルも設置されているので、子どもの成長記録としても◎。窓や鏡にもキャラクターのステッカーがあしらわれ、室内のあちこちがフォトスポットになっているのもうれしいポイントだ。
■大人っぽい雰囲気の「四季で感じるセサミストリート」ルーム
もうひとつの「四季で感じるセサミストリート」ルームは、セサミストリートの歴史を“日本の四季”になぞらえて表現。春夏秋冬のモチーフとエルモやクッキーモンスターたちが描かれた壁紙は、どこかレトロで落ち着いた雰囲気を漂わせている。大人っぽいデザインなので、友人同士の女子旅やカップル旅行にもぴったり。
同ホテルによると、「『家族で楽しむセサミストリート』のお部屋は、単に“かわいい”だけでなく、『ここで何かを学べたら』という知育的なコンセプトで企画しました。“笑いと学びを融合させる”というセサミストリートの世界観を体現しています」とのこと。一方、「四季で感じるセサミストリート」については、「セサミストリートが好きなお客様はファミリーの方々だけではないと考え、“大人の”セサミストリートを意識したデザインにしました」と説明。ファミリーはもちろん、大人の女子会でも楽しんでほしいという想いが込められているそうだ。
■宿泊者限定！ここでしか手に入らないオリジナルノベルティ
なお、コラボルームに宿泊すると、部屋タイプごとに異なるオリジナルノベルティがもらえる。「家族で楽しむセサミストリート」ではステッカー、アクリルコースター2種セット、巾着、タンブラーの4点を、「四季で感じるセサミストリート」ではエコバッグ、巾着、タンブラーの3点をプレゼント。ここでしか手に入らない限定デザインなので、宿泊の記念にもなりそうだ。
■“泊まること”が目的になる、新しいホテルの楽しみ方
羽田空港直結という立地は、フライト前日や帰国後の宿泊にはもちろん便利。でも実は、首都圏に住んでいる人にとっても「セサミストリートのお部屋に泊まる」こと自体を目的にした“推し活ステイ”として楽しめるのが魅力。併設の天然温泉「泉天空の湯 羽田空港」で日々の疲れを癒やすのもおすすめだ(※10時〜12時30分は清掃時間のため利用不可)。
参考価格は1万6200円〜(2名1室利用時の1名あたり、素泊まり、温浴入浴券付き、諸税込)。予約は公式サイトから受付中。週末のプチ旅行や、春休みのおでかけ先として、セサミストリートの世界観に包まれる特別な一泊を体験してみてはいかが。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
