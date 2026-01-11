え、背負ってる感じしないんだけど！？ 動きにフィットして汗も逃がす、軽快さ重視の【アディダス】リュックがAmazonで見つかる！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
涼しさと衝撃吸収を両立。アクティブな一日を支える快適設計【アディダス】のリュックがAmazonに登場!
アディダスのリュックは、アクティブな動きにしなやかに寄り添う「デザインド トゥ ムーブ」仕様のバックパック。ロードスプリングショルダーストラップが歩行時の衝撃を吸収し、荷物が多い日でも軽やかに背負える快適性を実現している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
背面にはクライマクールテクノロジーを採用し、汗を素早く吸収・発散。ムレやベタつきを抑え、長時間の移動でも背中を涼しくドライに保つ。速乾性に優れた繊維が肌離れの良い快適さをキープし、集中力を妨げない快適な背負い心地を提供する。
→【アイテム詳細を見る】
30リットルの容量は、通勤・通学からスポーツ、週末の外出まで幅広く対応。複数のコンパートメントを備え、荷物を整理しながら効率よく収納できるため、日常のさまざまなシーンで活躍する。
→【アイテム詳細を見る】
アディダスらしいスポーティなデザインと機能性を兼ね備え、動き続ける毎日をサポートするバックパック。
涼しさと衝撃吸収を両立。アクティブな一日を支える快適設計【アディダス】のリュックがAmazonに登場!
アディダスのリュックは、アクティブな動きにしなやかに寄り添う「デザインド トゥ ムーブ」仕様のバックパック。ロードスプリングショルダーストラップが歩行時の衝撃を吸収し、荷物が多い日でも軽やかに背負える快適性を実現している。
→【アイテム詳細を見る】
背面にはクライマクールテクノロジーを採用し、汗を素早く吸収・発散。ムレやベタつきを抑え、長時間の移動でも背中を涼しくドライに保つ。速乾性に優れた繊維が肌離れの良い快適さをキープし、集中力を妨げない快適な背負い心地を提供する。
→【アイテム詳細を見る】
30リットルの容量は、通勤・通学からスポーツ、週末の外出まで幅広く対応。複数のコンパートメントを備え、荷物を整理しながら効率よく収納できるため、日常のさまざまなシーンで活躍する。
→【アイテム詳細を見る】
アディダスらしいスポーティなデザインと機能性を兼ね備え、動き続ける毎日をサポートするバックパック。