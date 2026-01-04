正月飾り、ゴミに出してOK？自宅で処分する時の「ひと手間」とは【知っておきたい年末年始】
【マンガで確認】しめ飾りの正しい処分方法とは？
お正月の華やいだ雰囲気が落ち着いてくると、家に飾った門松やしめ飾りを「そろそろ外すころかな」と感じる方も多いでしょう。とはいえ、正式にはいつ外すべきなのか、神様に捧げたものをどう処分すればいいのか、迷う人も少なくありません。そこで、お正月飾りの正しい片づけ方について、「現代礼法研究所」主宰・岩下宣子先生にきいてきました。
松の内が明ける1月7日をめどに、門松やしめ飾りは下げるのが一般的です。
役目を終えたお飾りは本来、「どんど焼き」でお送りします。
小正月の1月15日に全国各地で行われる「どんど焼き」は、松飾りや書き初めなどを焚き上げる火祭りで、お正月にお迎えした年神様を天へとお送りする伝統行事でもあります。
お正月飾りは、この火にくべるのが最も丁寧な処分方法です。
「ただし、都市部ではどんど焼き行事は廃れつつあり、参加できる場所を見つけるのは難しくなっています。その場合は、お札やお守りのお焚き上げを受けつけている神社に問い合わせてみるといいでしょう」と岩下先生。
どうしても処分先が見つからない場合は、
・ きれいな紙でお飾りを包む
・少量の塩を振る
・他のゴミとは分けて処分する
といった形で、できる限りの敬意を示します。
というのも、お正月飾りは、年神様をお迎えするために飾った大切なもの。
「不要だから捨てる」という意識ではなく、自分が託した新年への願いを思い、神様に感謝しながら片づけるようにしてください。
そうすることで、処分という行為も丁寧なお正月の締めくくりになるのではないでしょうか。
年神様を送り終え、1月20日の「二十日正月」を迎えると、お正月行事もすべて終了です。
気を引き締め、新しい年の生活を本格的にスタートさせましょう！
※ ※ ※
お飾りの片づけ方をきちんと知っておけば、不安や迷いなくお正月を終えることができます。すると、すがすがしい気分で新しい毎日を積み重ねていけるはず。今年一年もいい年にしましょうね！
教えてくれたのは…
▶岩下宣子先生
「現代礼法研究所」主宰。NPOマナー教育サポート協会理事・相談役。30歳からマナーの勉強を始め、全日本作法会の故・内田宗輝氏、小笠原流・故小笠原清信氏のもとでマナーや作法を学ぶ。現在はマナーデザイナーとして、企業、学校、公共団体などで指導や研修、講演会を行う。『40歳までに知らないと恥をかく できる大人のマナー260』（中経の文庫）、『相手のことを思いやるちょっとした心くばり』（三笠書房）など著書多数。近著に『77歳の現役講師によるマナーの教科書 本当の幸せを手に入れるたったひとつのヒント』（主婦の友社）。
文＝高梨奈々 イラスト＝峯 鳥子