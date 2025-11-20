センスのいい人のお部屋拝見！ 「アクセサリーの見せる収納」 テクニック





ジュエリーの「見せる収納」

ふとした瞬間につい見とれてしまう、美しく繊細なリングやネックレスが集まる収納スペース。そんなプライベートな空間を、ジュエリーを愛するオシャレ好きたちへの取材をもとに公開。インテリアとしてはもちろんのこと「大切なジュエリーを劣化から守る」工夫や出し入れのしやすさなど機能的な収納にも注目。







パッと見てすぐ選べる収納兼インテリア

形・サイズ違いのトレイを組み合わせた、見せる収納。ネックレスと小さなリングの配置を決めて、どこになにがあるかを一目で把握できる収納が私流（RIM.ARK ディレクター/デザイナー・中村真里さん）







湿気を防ぐアクリルケース

アクセはシルバー素材のものが多いので、黒ずみを防ぐために、むき出しのまま放置することは避けています。上にはその日に使うアクセとお気に入りの香水をオン（KNOWHOW プレス 山崎槙子さん）







BOXの中もトレーで仕分け

AXCISのシェーカーボックスにダイソーのトレーを３つ重ねて入れています。1段目はシルバー系、2段目はゴールド系……と分けて収納。日差しから守れるほか、乱雑な印象にならないので、インテリアとしても好印象です（会社員・ouさん）







